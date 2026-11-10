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Появилось видео с моментом гибели путиниста Сергея Соседова: как все было на самом деле

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
303
Появилось видео с моментом гибели путиниста Сергея Соседова: как все было на самом деле
В эфире пропагандистского шоу показали видео с моментом гибели Соседова. Источник: СТБ

В эфире шоу российского пропагандиста Андрея Малахова показали ролик, который пролил свет на гибель музыкального критика Сергея Соседова. Камеры видеонаблюдения в гостинице Якутии, где произошел смертельный инцидент, зафиксировали момент падения ведущего-путиниста с лестницы, после которого он уже не смог самостоятельно подняться.

Как можно увидеть на записи, в последний день жизни Соседов медленно поднимался на второй этаж, однако, пройдя всего один лестничный пролет, внезапно остановился. Несколько секунд он простоял на одном месте, после чего резко упал назад и сильно ударился затылком. К музыкальному критику сразу подбежали сотрудники гостиницы и вызвали скорую, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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По официальной версии, Сергей Соседов умер 23 сентября вследствие перелома основания черепа, который привел к кровоизлиянию и отеку головного мозга. Гибель ведущего признали несчастным случаем, однако некоторые люди из его окружения продолжают строить вокруг инцидента целые теории.

Как вспомнила дизайнер Анна Сердюкова, которая проводила много времени с Соседовым за кулисами конкурса красоты "Жемчужина Дальнего Востока 2026", где он возглавил состав жюри, у музыкального критика возникли проблемы с туфлями. На одном из каблуков путиниста немного отслоилась кожа, и теперь появилось предположение, будто это могло повлиять на то, что он потерял равновесие.

Появилось видео с моментом гибели путиниста Сергея Соседова: как все было на самом деле

Соседов умер после падения с лестницы в отеле. Источник: Росмедиа

В студии пропагандистского шоу вновь прозвучала версия о том, что причиной смерти Соседова был тромб. В окружении ведущего вспомнили, что в 2025 году он сломал ногу и очень долго не мог восстановиться. Старая травма якобы могла "напомнить" о себе после того, как Соседов провел в пути более 14 часов, ведь она могла спровоцировать появление тромба.

Высказали предположение и о том, что музыкальный критик мог упасть на лестнице якобы из-за того, что в гостинице выключили свет. Однако эту версию мгновенно опровергли люди, которые были с Сергеем Соседовым. По их словам, несмотря на проблемы с электричеством в городе Нерюнгри, в гостинице все было хорошо. Да и на видео с моментом гибели путиниста не видно, чтобы свет гас.

Более того, появилась даже теория об убийстве Сергея Соседова. Якутский предприниматель якобы пытался договориться с музыкальным критиком о победе своей родственницы на конкурсе красоты "Жемчужина Дальнего Востока 2026", но получил отказ. После этого бизнесмен будто бы подсыпал Соседову яд в чай, поэтому он и упал с лестницы.

Появилось видео с моментом гибели путиниста Сергея Соседова: как все было на самом деле

В окружении путиниста распространяли немало теорий о его гибели. Источник: "Х-Фактор"

Но такую "резонансную" информацию опроверг продюсер "Жемчужины Дальнего Востока 2026", мол, конкурс едва ли не "социальный", ведь в нем участвуют и дети, и жены участников "СВО", а победителей определяют во всех семи номинациях. Он также добавил, что в соревновании не было родственников влиятельных бизнесменов, поэтому не было причин покушаться на жизнь Соседова.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что стали известны неожиданные подробности жизни Соседова в Украине до того, как он продался России.

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