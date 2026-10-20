Звезда ''От пацанки до панянки'' оказалась в тюрьме в США через два месяца после рождения ребенка: в чем ее обвиняют

Блогера из Украины Владу Роговенко, известную по участию в реалити-шоу "От пацанки до панянки", арестовали во Флориде, США. Ее обвиняют в домашнем насилии, а также в отношении женщины наложен федеральный иммиграционный арест.

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Этот инцидент произошел вскоре после того, как блогер стала мамой в третий раз – 31 августа она родила дочь. В настоящее время Роговенко находится под стражей в США, однако ее вина еще не доказана в суде, сообщают в Broward County Crime Watch.

Согласно обнародованным данным, Владислав Колесниченко был арестован 12 октября 2026 года в городе Санрайз, штат Флорида.

В списке фигурирует формулировка "Прикосновения или избиение/нападение/домашнее насилие", которая касается предполагаемого физического насилия в домашних условиях. Кроме того, в записи указано федеральное иммиграционное задержание, связанное со Службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

За информацией, обнародованной в сообщениях об инциденте, конфликт произошел 11 октября возле торгового центра Sawgrass Mills во Флориде. Согласно полицейскому рапорту, Роговенко находилась со своим партнером, с которым у нее есть общий ребенок.

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Правоохранители якобы заподозрили блогера в том, что во время конфликта она несколько раз ударила мужчину. Там также заявили, что женщина могла находиться в состоянии сильного алкогольного опьянения. После инцидента ее задержали, доставили в больницу для медицинского осмотра, а затем – в тюрьму округа Бровард.

В настоящее время Роговенко находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ей может грозить до года лишения свободы.

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Что известно о Владе Роговенко

Владислава Роговенко приобрела популярность благодаря участию в украинских телепроектах "Супермодель по-украински" и "От пацанки до панянки 4". Впоследствии она появилась и в проекте "Супермама", а после участия в телевизионных реалити-шоу начала активно вести социальные сети, где рассказывала о личной жизни и воспитании детей.

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После начала полномасштабного вторжения России блогер переехала в США. В июле 2024 года она оказалась в центре скандала из-за своих высказываний после российского ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Тогда Роговенко призвала к переговорам, за что подверглась критике.

"Я в шоке от новостей. Пусть клоун едет и договаривается о мире. Хватит невинных смертей и этого ужаса. Ну сколько это будет продолжаться? Моей злости нет предела. Я ненавижу власти обеих сторон", – заявляла блогер.

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Еще один резонансный эпизод произошел с ней летом 2025 года. Блогер рассказала, что заплатила 15 тысяч долларов, чтобы помочь бывшему партнеру выехать за границу. По ее словам, об этом попросила его мать.

В частности, из-за своей политической позиции она попала в базу "Миротворец".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинская блогер оказалась в центре скандала после красной дорожки в России и попыталась "замести следы".