''Вам это не сошло с рук!'' Экс-мужа-актера Кэти Перри осудили на более чем 10 лет заключения: какое тяжкое преступление он совершил

Бывшего мужа певицы Кэти Перри – актера и стендап-комика Рассела Брэнда – приговорили к 10 годам и 6 месяцам заключения. Суд в Лондоне вынес соответствующий приговор юмористу после того, как его признали виновным по делу об изнасиловании и сексуальном насилии.

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Об этом сообщает Variety. Судья отметил, что артист должен отбыть как минимум две трети общего срока наказания, прежде чем сможет получить шанс выйти на свободу условно-досрочно.

Рассела Бренда признали виновным по трем пунктам обвинения в сексуальном насилии, а женщины, ставшие жертвами его преступлений, выступили в суде. По словам одной из пострадавших, домогательства актера к ней на радиостанции в 2005 году оказали "долговременное влияние" на ее жизнь.

Другая жертва пожаловалась, что после того, как Бренд напал на нее в баре в 2004 году, она не могла не "видеть его повсюду в медиа, где его прославляли за отвратительное поведение по отношению к таким женщинам, как я, будто все это было просто шуткой". Третья пострадавшая, к которой комик приставал во время съемок, заявила, что "потеряла доверие к людям и больше не чувствовала себя в безопасности на работе".

Самым тяжким преступлением Рассела Бренда, за которое ему назначили 9 лет лишения свободы из общего срока, было изнасилование женщины в своем доме в Хэмпстеде, после которого актер приказал пострадавшей сменить постельное белье и попросил водителя вывести ее из помещения. Как рассказала жертва, после этого инцидента она боялась заразиться ВИЧ.

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В то же время Бренд был оправдан по двум другим обвинениям в изнасиловании и одному обвинению в попытке непристойного нападения.

Во время вынесения приговора судья подчеркнул: актер надеялся, что слава позволит ему выйти сухим из воды после совершения всех преступлений, но все сложилось совсем иначе.

"Эта история свидетельствует об откровенном пренебрежении к другим людям и вашей уверенности в том, что слава позволяет вам вести себя как угодно, не считаясь с правилами, по которым живут порядочные люди. Около 20 лет назад, Рассел Брэнд, вы начинали становиться известным. Вы были умным и, по мнению многих людей, веселым и харизматичным. Но в то же время вы уже стали сексуальным хищником", – сказал судья.

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Отдельное внимание он уделил случаю нападения актера на женщину на радиостанции. Тогда Рассел Брэнд силой поцеловал потерпевшую, прижал к стене и начал трогать ее тело.

"Без сомнения, ваши товарищи считали это возмутительной мальчишеской выходкой, которую могли позволить себе только вы. Это действительно было возмутительное, возможно, типично мальчишеское поведение, но в то же время – уголовное преступление сексуального характера. И, как выяснилось, на этот раз вам это не сошло с рук", – подчеркнул судья.

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Во время оглашения приговора Рассел Бренд оставался максимально спокойным, тогда как его жена не смогла сдержать эмоций. Лора Галлагер быстро покинула зал суда.

Стоит отметить, что Рассела Бренда также обвиняли в изнасиловании трех женщин в разных местах в период с 1999-го по 2009 год, в непристойных прикосновениях в офисе британского отделения MTV в 2001-м и сексуальном насилии в 2009-м. В лондонские правоохранительные органы поступили заявления о преступлениях со стороны артиста еще от двух женщин, поэтому даже после завершения судебного процесса полиция продолжает расследование.

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Кто такой Рассел Бренд

Рассел Бренд стал известен публике как ведущий проектов Big Brother's Big Mouth и "Шоу Рассела Бренда". Позже он снялся в ряде британских ситкомов и часто выступал ведущим на церемониях вручения престижных премий. Более широкая известность пришла к Бренду после появления в фильмах "В пролете", "Сказки на ночь", "Звездный эскорт", "Рок на века" и других.

Его персона впервые оказалась связана с громким скандалом в 2001 году. Комика уволили с MTV, поскольку он пришел на работу в образе международного террориста Осамы бен Ладена. В 2008 году он ушел с BBC Radio 2, ведь прямо в эфире сделал непристойный телефонный звонок.

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В 2010-м в центре внимания публики оказалась личная жизнь Рассела Бренда. В октябре того года он сыграл свадьбу с певицей Кэти Перри. Впрочем, их семейная жизнь была недолгой и официально завершилась летом 2012-го. После этого актер сыграл свадьбу с Лорой Галлагер, с которой воспитывает двоих детей.

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