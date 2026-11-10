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"Вам это не сошло с рук!" Экс-мужа-актера Кэти Перри осудили на более чем 10 лет заключения: какое тяжкое преступление он совершил

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read3 мин
711
"Вам это не сошло с рук!" Экс-мужа-актера Кэти Перри осудили на более чем 10 лет заключения: какое тяжкое преступление он совершил
Рассела Бренда приговорили к более чем 10 годам лишения свободы

Бывшего мужа певицы Кэти Перри – актера и стендап-комика Рассела Брэнда – приговорили к 10 годам и 6 месяцам заключения. Суд в Лондоне вынес соответствующий приговор юмористу после того, как его признали виновным по делу об изнасиловании и сексуальном насилии.

Об этом сообщает Variety. Судья отметил, что артист должен отбыть как минимум две трети общего срока наказания, прежде чем сможет получить шанс выйти на свободу условно-досрочно.

''Вам это не сошло с рук!'' Экс-мужа-актера Кэти Перри осудили на более чем 10 лет заключения: какое тяжкое преступление он совершил

Рассела Брэнда осудили после того, как признали виновным по делу об изнасиловании и сексуальном насилии

Рассела Бренда признали виновным по трем пунктам обвинения в сексуальном насилии, а женщины, ставшие жертвами его преступлений, выступили в суде. По словам одной из пострадавших, домогательства актера к ней на радиостанции в 2005 году оказали "долговременное влияние" на ее жизнь.

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Другая жертва пожаловалась, что после того, как Бренд напал на нее в баре в 2004 году, она не могла не "видеть его повсюду в медиа, где его прославляли за отвратительное поведение по отношению к таким женщинам, как я, будто все это было просто шуткой". Третья пострадавшая, к которой комик приставал во время съемок, заявила, что "потеряла доверие к людям и больше не чувствовала себя в безопасности на работе".

Самым тяжким преступлением Рассела Бренда, за которое ему назначили 9 лет лишения свободы из общего срока, было изнасилование женщины в своем доме в Хэмпстеде, после которого актер приказал пострадавшей сменить постельное белье и попросил водителя вывести ее из помещения. Как рассказала жертва, после этого инцидента она боялась заразиться ВИЧ.

В то же время Бренд был оправдан по двум другим обвинениям в изнасиловании и одному обвинению в попытке непристойного нападения.

Во время вынесения приговора судья подчеркнул: актер надеялся, что слава позволит ему выйти сухим из воды после совершения всех преступлений, но все сложилось совсем иначе.

"Эта история свидетельствует об откровенном пренебрежении к другим людям и вашей уверенности в том, что слава позволяет вам вести себя как угодно, не считаясь с правилами, по которым живут порядочные люди. Около 20 лет назад, Рассел Брэнд, вы начинали становиться известным. Вы были умным и, по мнению многих людей, веселым и харизматичным. Но в то же время вы уже стали сексуальным хищником", – сказал судья.

''Вам это не сошло с рук!'' Экс-мужа-актера Кэти Перри осудили на более чем 10 лет заключения: какое тяжкое преступление он совершил

Жена актера покинула зал суда

Отдельное внимание он уделил случаю нападения актера на женщину на радиостанции. Тогда Рассел Брэнд силой поцеловал потерпевшую, прижал к стене и начал трогать ее тело.

"Без сомнения, ваши товарищи считали это возмутительной мальчишеской выходкой, которую могли позволить себе только вы. Это действительно было возмутительное, возможно, типично мальчишеское поведение, но в то же время – уголовное преступление сексуального характера. И, как выяснилось, на этот раз вам это не сошло с рук", – подчеркнул судья.

Во время оглашения приговора Рассел Бренд оставался максимально спокойным, тогда как его жена не смогла сдержать эмоций. Лора Галлагер быстро покинула зал суда.

Стоит отметить, что Рассела Бренда также обвиняли в изнасиловании трех женщин в разных местах в период с 1999-го по 2009 год, в непристойных прикосновениях в офисе британского отделения MTV в 2001-м и сексуальном насилии в 2009-м. В лондонские правоохранительные органы поступили заявления о преступлениях со стороны артиста еще от двух женщин, поэтому даже после завершения судебного процесса полиция продолжает расследование.

Кто такой Рассел Бренд

Рассел Бренд стал известен публике как ведущий проектов Big Brother's Big Mouth и "Шоу Рассела Бренда". Позже он снялся в ряде британских ситкомов и часто выступал ведущим на церемониях вручения престижных премий. Более широкая известность пришла к Бренду после появления в фильмах "В пролете", "Сказки на ночь", "Звездный эскорт", "Рок на века" и других.

Его персона впервые оказалась связана с громким скандалом в 2001 году. Комика уволили с MTV, поскольку он пришел на работу в образе международного террориста Осамы бен Ладена. В 2008 году он ушел с BBC Radio 2, ведь прямо в эфире сделал непристойный телефонный звонок.

''Вам это не сошло с рук!'' Экс-мужа-актера Кэти Перри осудили на более чем 10 лет заключения: какое тяжкое преступление он совершил

В 2011 году Бренд сыграл свадьбу с Кэти Перри

В 2010-м в центре внимания публики оказалась личная жизнь Рассела Бренда. В октябре того года он сыграл свадьбу с певицей Кэти Перри. Впрочем, их семейная жизнь была недолгой и официально завершилась летом 2012-го. После этого актер сыграл свадьбу с Лорой Галлагер, с которой воспитывает двоих детей.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что отца Меган Маркл освободили под залог по делу о детской порнографии и приставили охрану.

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