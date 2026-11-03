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"Все понимают, кто это": Елена Тополя нашла "прослушку" у себя дома и намекнула, что заказчик секс-скандала может избежать наказания

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read3 мин
1,1 т.
"Все понимают, кто это": Елена Тополя нашла "прослушку" у себя дома и намекнула, что заказчик секс-скандала может избежать наказания
Елена Тополя раскрыла новые подробности дела о сливе секс-видео с ее участием. Источник: instagram.com/alyoshasinger

Украинская певица Елена Тополя поделилась новыми подробностями дела о шантаже секс-видео. По словам артистки, мужчина, который снял интимный ролик с ее участием, совсем скоро предстанет перед судом, однако это еще не означает, что в ситуации будет поставлена точка. Заказчик секс-скандала пытается избежать наказания, более того, недавно знаменитость нашла у себя дома новое устройство для прослушивания.

Подробности расследования дела Тополя раскрыла в подкасте "Разные". Она отметила, что исполнитель преступления против нее узнает свой приговор уже в конце декабря.

"Что касается скандала и уголовного дела, то 24 декабря состоится суд над исполнителем. Мне его немного жаль, но люди должны понимать, что за каждым поступком следует справедливое последствие. Это не зло, а ответ на поступки", – сообщила артистка.

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Елена Тополя надеется, что мужчина, который снял секс-видео с ней, получит семь лет лишения свободы, как того просит прокурор. Певица серьезно настроена добиться справедливого наказания и для заказчика, однако намекнула, что с этим уже возникают проблемы.

''Все понимают, кто это'': Елена Тополя нашла ''прослушку'' у себя дома и намекнула, что заказчик секс-скандала может избежать наказания

Елена Тополя рассказала, что исполнитель секс-скандала скоро получит наказание. Источник: Скриншот

"Сейчас, к сожалению, очень сложно с правоохранительными органами, органами власти. Когда у тебя есть деньги, определенная власть и влияние, многих прикрывают, затягивают дела и так далее. В моем случае, как я чувствую и вижу, это тоже присутствует. Но я не готова сдаваться и буду бороться до конца. Это просто принципиально", – подчеркнула звезда.

Сейчас Елена Тополя не может назвать имя заказчика секс-скандала, однако заверила: знала, кто стоит за этой историей, с самого начала. Этот человек находился в окружении артистки.

"Все прекрасно понимают, кто это. Все, что можно было сказать о доказательствах, материалах, я уже сказала. У этого человека был доступ к моей машине, сигнализации. Не так давно я нашла дома вторую прослушку. Я сразу отвезла ее в прокуратуру. Продолжаются экспертизы. Не все так просто в правовом поле. Не все так легко удается", – отметила певица.

''Все понимают, кто это'': Елена Тополя нашла ''прослушку'' у себя дома и намекнула, что заказчик секс-скандала может избежать наказания

Артистка знает, кто стоит за сливом ее интимного видео. Источник: instagram.com/alyoshasinger

Знаменитость до сих пор не нашла для себя четкого ответа на вопрос: зачем заказчик так с ней поступил? Единственное, что может сказать Тополя, – ее обидчик страдает нарциссическим расстройством.

"Я знаю многих женщин, с которыми происходило и нечто худшее. Моя публичность – это плюс, потому что все не зайдет так далеко, где могло бы быть еще хуже, ведь я сразу буду говорить об этом. Если по справедливости, заказчик тоже должен получить свой срок. Я не держу обиды, но я за справедливость. Понимаю, что, возможно, у меня не получится сделать так, чтобы этот человек получил срок. Но я точно знаю, что этот человек точно понесет наказание", – подчеркнула звезда.

Что известно о секс-скандале

В начале 2026 года Елена Тополя публично заявила, что стала жертвой шантажистов. От артистки требовали выплатить 75 тысяч долларов, а в случае отказа угрожали выложить интимный ролик с ее участием. Знаменитость не поддалась на манипуляции обидчиков и сразу обратилась в полицию, из-за чего видео в итоге оказалось в сети.

''Все понимают, кто это'': Елена Тополя нашла ''прослушку'' у себя дома и намекнула, что заказчик секс-скандала может избежать наказания

Звезда стала жертвой шантажистов в начале 2026 года. Источник: instagram.com/alyoshasinger

Позже полиция задержала 23-летнего жителя Киева, причастного к шантажу Елены Тополи. Мужчине объявили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Со временем певица рассказала, что ее обидчики месяцами готовили план реализации секс-скандала. Исполнитель, которого зовут Сергей Ж., специально втерся в доверие к Тополе и даже подстроил аварию, после которой они стали все чаще общаться. В самом скандальном ролике недоброжелатели специально изменили дату, чтобы создать видимость, будто артистка крутила роман на стороне во время брака с Тарасом Тополей. А вот в жилище звезды оставляли "прослушку", чтобы иметь возможность следить за ее действиями.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Елена Тополя удивила причиной, по которой не рассказывала бывшему мужу об угрозах со стороны своего шантажиста.

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