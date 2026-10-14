''ИИ-аватар'' с загадочным прошлым: как новая речница Трампа опозорилась в первом же выступлении и какие заявления сделали ее посмешищем

Новая пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария неудачно дебютировала перед журналистами, а ее прошлое оказалось не менее противоречивым, чем первые заявления на этой должности. Во время своего первого брифинга она говорила монотонно, почти не смотрела на аудиторию, отвечала на вопросы скупо и завершила выступление всего за 14 минут.

Видео дня

Из-за неестественной манеры общения и отсутствия эмоций в соцсетях ее начали сравнивать с аватаром искусственного интеллекта, окрестив "Захботом", пишут в The Guardian. OBOZ.UA расскажет, что известно о ней и ее прошлом.

Захария годами распространяла конспирологические теории, ставила под сомнение результаты президентских выборов 2020 года, на которых победил Джо Байден, и продвигала безосновательные утверждения о якобы тайных планах политических элит. К тому же в прессе возникали вопросы относительно ее профессионального прошлого: несмотря на то , что она регулярно представляла себя как юристку, журналисты не нашли подтверждений того, что у нее есть лицензия на адвокатскую деятельность в США.

Почему первое выступление Кэти Захарии высмеяли в сети

9 октября 2026 года Дональд Трамп назначил 41-летнюю Захарию пресс-секретарем Белого дома вместо Кэролайн Ливитт, которая покинула пост в августе. Ее дебютный брифинг состоялся во вторник, 13 октября, но вместо уверенного общения с прессой представительница администрации вела себя странно.

РЕКЛАМА

Захария зачитывала подготовленные тезисы о "великих достижениях" президента, делала неестественные паузы, неудачно расставляла ударения и улыбалась в неуместные моменты. Она также заявила о якобы рекордной посещаемости предвыборных митингов Трампа, хотя на его мероприятиях фиксировались пустые места и протесты.

Журналисты задали ей всего три вопроса: первый – об обмене разведывательными данными с Украиной, второй – о послу США в Греции и бывшей невесте Дональда Трампа-младшего, третий – о ее семье.

Главные истории дня

На последний вопрос о том, как она будет совмещать работу с воспитанием четверых детей, Захария сначала оговорилась, назвав мужа президентом. Она быстро исправилась, но этот момент только усилил насмешки вокруг ее выступления.

Почему журналисты поставили под сомнение ее статус адвоката

Кэти Захария неоднократно представлялась юристкой в интервью и на телевидении, а Дональд Трамп также называл ее адвокатом. Однако издание Popular Information, которое исследовало ее карьеру, сообщило, что не нашло подтверждений ее допуска к адвокатской практике ни в одном из 50 штатов США или в столице.

РЕКЛАМА

Захария действительно получила юридическое образование в 2011 году. Сам по себе диплом юридического факультета не дает права представлять клиентов в качестве адвоката: для этого обычно требуется сдать соответствующий экзамен и получить допуск к профессии.

"Темная гавань" – социальные сети Кэти Захарии

Наибольшее возмущение американцев вызвали старые посты Захарии в Truth Social (платформа по аналогии с X, созданная Дональдом Трампом), где она активно поддерживала конспирологические теории.

РЕКЛАМА

В сентябре 2022 года Захария называла бывшего руководителя предвыборной кампании Хиллари Клинтон – Джона Подесту – педофилом и призывала журналистов посвятить ему отдельный материал. В том же месяце она заявляла о якобы болезненных наклонностях голливудской элиты, связывая их с каннибализмом.

Кроме того, она распространяла утверждения о якобы опасности вакцин против COVID-19 для беременных, обвиняла Билла Гейтса в продвижении тайной программы евгеники и поддерживала заявления о фальсификации выборов 2020 года.

РЕКЛАМА

Кроме того, Захария призвала Трампа добиваться третьего президентского срока и предложила приостановить действие habeas corpus – правового механизма, позволяющего требовать судебной проверки законности задержания человека.

В частности, она связывала таблетки для медикаментозного аборта с химикатами, которые якобы использовались в нацистских лагерях смерти, и распространяла утверждения о тайном плане сокращения населения.

РЕКЛАМА

Интересно, что в ее Instagram был заметный "загадочный" пробел во времени. В период с 2015 по 2022 год на ее странице не было публичной активности.

До назначения на должность пресс-секретаря Белого дома Захария работала политическим комментатором, в частности выступала на Fox News, Newsmax и CNN. В начале 2026 года она занимала должность пресс-секретаря и заместителя помощника министра по связям с общественностью в Министерстве внутренней безопасности США, но покинула ее в марте.

В июне Захария присоединилась к Trump Media & Technology Group в качестве старшего советника по коммуникациям. Теперь она отвечает за связи администрации Трампа с американскими медиа.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Джей Ди Венс назвал НЛО "демонами" и пообещал раскрыть секретные файлы об "инопланетянах".