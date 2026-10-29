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Умер звездный актер "Звездного пути" и "Людей Икс": чем он еще запомнился

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read2 мин
525
Умер звездный актер "Звездного пути" и "Людей Икс": чем он еще запомнился
Патрик Стюарт играл в пяти фильмах о Людях Икс. Источник: Раян Пфлюгер, The New York Times

Британский актер Патрик Стюарт умер в среду, 28 октября, в своем доме в Лос-Анджелесе. Ему было 86 лет. Он завоевал мировую популярность благодаря роли капитана Пикара в сериале "Звездный путь: Следующее поколение" и профессора Икс во франшизе "Люди Икс".

О смерти актера сообщили в социальных сетях, а также The New York Times. По информации источника, причиной стали болезнь Альцгеймера и деменция с тельцами Леви.

От театра до Голливуда

До того, как стать известным на телевидении и в кино, Стюарт много лет работал на британской театральной сцене. В 1966 году он присоединился к Королевской шекспировской компании, где исполнял роли в классических и современных постановках. Среди его коллег были Бен Кингсли, Хелен Миррен и Гленда Джексон.

Признание пришло к актеру еще до его голливудской карьеры. Он получил театральные награды за роли в пьесах "Антоний и Клеопатра" Уильяма Шекспира и "Гамлет". В 1986 году Стюарта отметили наградой лондонского театрального сообщества за роль Джорджа в постановке "Кто боится Вирджинии Вулф?".

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Роль на всю жизнь

В 1987 году Стюарт впервые сыграл капитана Жана-Люка Пикара в сериале "Звездный путь: Следующее поколение". На тот момент ему было почти 47 лет, а в британском театре он уже имел репутацию опытного актера.

Умер звездный актер ''Звездного пути'' и ''Людей Икс'': чем он еще запомнился

Мистер Стюарт сыграл эту роль с британским акцентом. Источник: CBS Photo Archive

Сериал выходил на протяжении семи сезонов и получил 18 премий "Эмми" и награду Пибоди. Персонаж Стюарта запомнился спокойствием, уверенностью и фразами "Engage!" и "Make it so", которые стали его узнаваемыми репликами.

Актер также снялся в четырех полнометражных фильмах по мотивам "Звездного пути": "Поколения" (1994), "Первый контакт" (1996), "Восстание" (1998) и "Возмездие" (2002). В 2020 году он вернулся к роли Пикара в одноименном сериале, который длился три сезона.

Другие известные роли

Стюарт работал и над другими научно-фантастическими проектами. В фильме Дэвида Линча "Дюна" 1984 года он сыграл оружейника Гурни Халлека.

Еще одной знаковой ролью стал профессор Чарльз Ксавьер, известный как профессор Икс, во франшизе "Люди Икс". Стюарт сыграл телепата, который передвигается в инвалидной коляске и возглавляет команду мутантов со сверхспособностями. Среди фильмов с его участием – "Люди Икс" (2000), "Люди Икс 2" (2003) и "Логан" (2017).

Умер звездный актер ''Звездного пути'' и ''Людей Икс'': чем он еще запомнился

В фильмах о Людях Икс господин Стюарт играл профессора Икс. Источник: Kerry Hayes/20th Century Fox

В некоторых фильмах франшизы его партнером был близкий друг Иэн Маккеллен. Несмотря на успех в кино, Стюарт продолжал гордиться работой над образом капитана Пикара, хотя часть театрального сообщества в свое время скептически отнеслась к его переходу в Голливуд.

"Они спрашивали меня: "Почему, почему, почему?" – словно я занимался чем-то более низкого уровня", – вспоминал актер в интервью британской газете The Independent в 2003 году.

Он также подчеркивал, что для многих зрителей навсегда останется Жаном-Люком Пикаром, и его это вполне устраивает. Стюарт считал, что они создали достойного персонажа, которым можно гордиться.

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