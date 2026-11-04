Умер ''запрещенный'' в СССР режиссер эротического кино: чтобы посмотреть подпольные кассеты с его эротикой, выстраивались очереди

В среду, 4 ноября, остановилось сердце итальянского режиссера и одного из самых известных создателей эротического кино Тинто Брасса, чьи работы были запрещены в СССР. Его не стало в возрасте 93 лет.

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О трагедии сообщили жена режиссера Катерина Варци и его дети Бонифацио и Беатриче Брасс агентству ANSA. Пока они не раскрыли причину смерти кинодеятеля.

Тинто Брасс, настоящее имя которого Джованни, родился 26 марта 1933 года в Милане. Получив юридическое образование, он переехал в Париж, где работал в одном из крупнейших киноархивов – Французской синематеке, а затем вернулся в родную Италию и устроился ассистентом режиссера.

Свой творческий путь Тинто Брасс начал в 1963 году. Тогда на экраны вышла его дебютная лента "Кто работает, тот пропащий", которая сразу привлекла внимание публики. Затем мир увидели проекты режиссера "Моя госпожа", "Летающая тарелка" и "Крик", который цензура не допускала к показу вплоть до 1974-го. В первые годы становления карьеры Брасс работал в разных жанрах, пока не сосредоточился на объяснении тонкостей эротики через свои ленты.

Одним из самых известных фильмов режиссера стала "Калигула". Сюжет вращается вокруг прихода к власти Гая Юлия Цезаря Августа Германика, известного под прозвищем Калигула. Он лишил жизни своего деда, императора Тиберия, а когда стал правителем Римской империи, превратился в настоящего тирана. Калигула погрузился в мир распутства, насилия и безумия. Второй сюжетной линией фильма стала нездоровая плотская любовь главного героя к родной сестре Юлии Друзилле.

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Фильм "Калигула" принес славу Тинто Брассу, несмотря на то что его отстранили от работы над проектом из-за разногласий во взглядах со сценаристом Гором Видалом. Во многих странах мира картину показывали в сокращенном формате, вырезав самые откровенные сцены, тогда как в других вовсе запретили ее прокат, ссылаясь на "пропаганду насилия, жестокость и порнографию".

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Лента оказалась и в "черном списке" СССР. Однако это ничуть не уменьшило интерес зрителей к "Калигуле", поэтому они были готовы стоять в очередях, чтобы посмотреть подпольные кассеты. Во время этих показов люди не отводили глаз от экранов, пребывая под сильным впечатлением.

Что интересно, сам Тинто Брасс не слишком переживал из-за того, что его считали "нетрадиционным" представителем киноиндустрии. Как заявлял режиссер, он любил выходить за рамки привычного как в творчестве, так и в реальной жизни.

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