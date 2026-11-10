Меган Маркл впервые вышла в свет после ареста отца и смутила своим поведением: эксперт по языку тела расшифровал ее ''сигнал''

Меган Маркл впервые появилась на публике после того, как ее отца – 82-летнего Томаса Маркла – арестовали по обвинению в хранении материалов сексуального насилия над детьми. 10 ноября она вместе с мужем, принцем Гарри, появилась в здании Европейского парламента в Брюсселе (Бельгия), чтобы открыть мемориал Lost Screen, посвященный детям, погибшим из-за негативного влияния социальных сетей.

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Поведение герцогини Сассекской на мероприятии кардинально отличалось от того, какой ее привыкла видеть публика. Как отмечает People, Меган Маркл игнорировала любые вопросы журналистов, более того, отказалась от своего выступления. По информации источников, это было связано с тем, что она не была "достаточно сильна эмоционально", чтобы говорить перед большим количеством людей.

Некоторая отстраненность герцогини Сассекской была далеко не единственным "тревожным звоночком" в ее поведении. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала Daily Express, что даже самыми незначительными жестами она хотела донести до публики важные "сигналы" – чувствует эмоциональную уязвимость и хрупкость.

"Во-первых, когда она входила в помещение, вместо привычной приветливой улыбки, которая демонстрирует радость от встречи, энергичность и уверенность, а также готовность сразу взять инициативу в свои руки, она сдерживалась. Это заметно по тому, как ее губы слегка приоткрылись, но при этом верхняя губа напрягалась. Кроме того, она касалась рукой волос – этот невербальный жест может свидетельствовать о настороженности и служить своеобразным защитным барьером", – подчеркнула эксперт.

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Вторым признаком непростого состояния Меган Маркл, по словам Джеймс, стало то, что почти все время она держала руку в кармане. Это сигнализировало о стремлении герцогини что-то скрыть.

Кроме того, была заметна большая разница во взгляде супруги принца Гарри. Как отметила эксперт, раньше глаза Меган Маркл "сияли" и были полны "игривости и восторга", тогда как теперь в них прослеживается грусть. Словно спрятаться от внимания общественности она пыталась и за высоким воротником черного пальто.

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В этот непростой период защитой для герцогини Сассекской стал ее муж. Помимо того, что принц Гарри взял на себя всю ответственность за речь, он стал своеобразным "щитом" для супруги, которая крепко держала его за руку.

"В этой ситуации Гарри ведет жену за собой и защищает ее. Он идет с расправленной грудью, держа левую руку перед ее правой. Пальцы Меган слегка согнуты, когда они держатся за руки, тогда как его пальцы, похоже, согнуты в верхних суставах, из-за чего кончики пальцев прижимаются к ее ладони. На фоне того, что Меган выглядит уязвимой, жесты Гарри также свидетельствуют о настороженности", – сказала эксперт по языку тела.

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Арест отца Меган Маркл

Проблемы с законом у Томаса Маркла возникли после того, как его сын Томас-младший подал на него заявление в полицию. Поводом для иска стало то, что мужчина нашел в доме отца большое количество изображений сексуального насилия над детьми. Сам Томас Маркл отрицал все обвинения в свой адрес.

Меган Маркл довольно сдержанно прокомментировала скандал с отцом, но в то же время дала понять, что знала о его "педофилии" еще с 2018 года. Герцогиня заявила: "Надеюсь, теперь станет понятно, что, несмотря на искажения, которые на протяжении многих лет появлялись в некоторых медиа любое дистанцирование от моего отца и мое решение не позволять ему общаться с нашими детьми имели единственную цель: защитить их".

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6 ноября Томаса Маркла задержали в штате Флорида. Более десяти агентов прибыли в учреждение для ухода за пожилыми людьми, где проживает мужчина, надели на него наручники и доставили к автомобилю медиков. Отцу герцогини Сассекской предъявили обвинение по одному пункту – хранение материалов сексуального насилия над детьми.

Позже стало известно, что Томаса Маркла освободили под залог. Он находится в доме для пожилых людей во Флориде, возле которого постоянно дежурят и патрулируют территорию охранники.

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