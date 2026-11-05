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"Холостяк" Кравцов сделал заявление об участнице, на которую слили "секс-компромат": вы не знаете, что она пережила

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
1,7 т.
"Холостяк" Кравцов сделал заявление об участнице, на которую слили "секс-компромат": вы не знаете, что она пережила
Вячеслав Кравцов заступился за участницу "Холостяка-15", на которую слили "секс-компромат"

Главный герой "Холостяка-15" – баскетболист Вячеслав Кравцов – публично встал на защиту бывшей участницы реалити-шоу Анны Мишак после того, как в сеть "слили" компромат на ее прошлое. Блогер Богдан Беспалов выяснил, что 32-летняя женщина раньше создавала контент для взрослых.

Неожиданная информация стала причиной распространения несколько ироничных постов о Мишак на платформе Threads, один из которых не оставил без внимания Кравцов. Спортсмен заявил, что никто достоверно не знает подробностей прошлой жизни участницы проекта, поэтому, соответственно, не имеет права ее обесценивать.

''Холостяк'' Кравцов сделал заявление об участнице, на которую слили ''секс-компромат'': вы не знаете, что она пережила

"Холостяк" отреагировал на скандал вокруг Анны Мишак. Источник: instagram.com/holostyakstb

Что известно о "секс-компромате" на Анну Мишак

После выхода в эфир третьего выпуска "Холостяка-15", в котором Анна Мишак не получила розу, Богдан Беспалов акцентировал внимание на некотором несоответствии между образом участницы, который создает команда шоу, и реальной жизнью. В рамках проекта женщину охарактеризовали как инженера дронарни, которая пережила болезненный удар – потерю мужа на войне, однако сумела найти в себе силы двигаться дальше.

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''Холостяк'' Кравцов сделал заявление об участнице, на которую слили ''секс-компромат'': вы не знаете, что она пережила

В сети выяснили, что Анна Мишак ранее якобы создавала контент для взрослых. Источник: Скриншот

В то же время другую сторону жизни Анны Мишак, о которой блогеру рассказали инсайдеры, создатели реалити не показали.

"На шоу она Анна Мишак, а в жизни на самом деле – Анна Савич. В интернете много ее фото и видео "клубничного" характера. Она из "клубничной" индустрии. Как это выглядит со стороны? Если Аня собирает дроны, то она большая умница. Но как это связать с общим образом? Мы показываем обществу, какая она невероятная женщина: потеряла мужа, но продолжила строить свою жизнь. Потом ты открываешь картинки Google под другой фамилией, и там совсем не та "дронарня", – сказал Беспалов.

По словам блогера, интимные кадры с Анной Мишак появлялись в сети еще где-то с 2018 года. Богдан Беспалов подчеркнул, что ни в коем случае не осуждает женщину, но хотел бы услышать четкое разъяснение этой ситуации.

Заявление Вячеслава Кравцова

Когда вышеупомянутая информация об участнице проекта всплыла в сети, один из пользователей Threads написал: "Хотя Анна Мишак и ушла из шоу "Холостяк", я все еще продолжаю за ней следить. Если вы понимаете, о чем я".

Подобные упреки в адрес женщины баскетболист решил не пускать на самотек, поэтому оставил под публикацией развернутый комментарий: "Не вижу ничего смешного. Вы не знаете человека и ее прошлого, что она пережила и с какими испытаниями столкнулась в жизни. Может, она собирала деньги из-за беды в семье. Может, у нее были и другие причины, о которых никто не знает. Нельзя так обесценивать человека. Пусть бросит камень тот, кто без греха".

''Холостяк'' Кравцов сделал заявление об участнице, на которую слили ''секс-компромат'': вы не знаете, что она пережила

Кварцов вступился за Мишак. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA рассказал, что "Холостяк" Кравцов назвал два "красных флажка" в женщинах, которые отталкивают его.

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