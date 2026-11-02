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Камалия решилась назвать имя тирана, который ее покалечил и заставил лгать всей Украине о синяках: это бывший скандальной госслужащей

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read4 мин
1,2 т.
Камалия решилась назвать имя тирана, который ее покалечил и заставил лгать всей Украине о синяках: это бывший скандальной госслужащей
Камалия раскрыла имя мужчины, который жестоко ее избил и заставил замалчивать правду. Источник: Скриншот

Заслуженная артистка Украины Камалия впервые назвала имя мужчины, который серьезно избил ее во время отношений. Обидчиком исполнительницы, который заставил ее скрывать правду о синяках на лице, оказался бывший муж скандальной госслужащей Ольги Стефанишиной, которую подозревают в незаконном обогащении на более чем 13,9 млн грн, – Михаил Стефанишин.

Раскрыть имя тирана знаменитость решилась в интервью Маричке Довбенко. Камалия подчеркнула, что в начале романа Стефанишин казался ей чуть ли не "идеальным" мужчиной, однако позже стало понятно, что он страшный абьюзер.

По словам исполнительницы, со своим будущим обидчиком она познакомилась в тот период, когда переживала непростой развод с Захуром. Наталья Могилевская пригласила Камалию на свой концерт, а на небольшой вечеринке после шоу она и встретила Михаила Стефанишина. Гулянье затянулось далеко за комендантский час, поэтому певица обменялась телефонными номерами с бывшим избранником госслужащей, поскольку он пообещал ускорить для нее процесс получения волонтерского пропуска.

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"Мы начали общаться каждый день. А потом он уже привез мне букет цветов, а в нем пропуск. Это меня поразило. Потом каждый день были цветы, он звал меня на кофе, на ужин, на обед. Сначала я не понимала, чего он от меня хочет. Дружит так дружит. У меня очень много друзей-мужчин", – вспомнила исполнительница.

Камалия решилась назвать имя тирана, который ее покалечил и заставил лгать всей Украине о синяках: это бывший скандальной госслужащей

Камалия раскрыла, что ее избил Михаил Стефанишин. Источник: Скриншот

Однако позже Михаил Стефанишин признался Камалии в сильной симпатии, после чего их отношения начали стремительно развиваться. Артистка призналась, что широкие жесты скандального избранника чем-то напоминали ей поступки Захура, ведь оба мужчины окружали ее вниманием и дарили много подарков.

Как заявила Камалия, в какой-то момент Стефанишин даже хотел записать на нее консорциум "КАМпаритет", который якобы находится в его собственности. По словам исполнительницы, ее бывший бойфренд-тиран назвал компанию в ее честь, однако она отказалась от такого предложения. Тогда артистка не видела в таком поступке Стефанишина ничего подозрительного, но сейчас понимает, что он, вероятно, пытался втянуть ее в свои "схемы".

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) заявило о фиксации "фактов ненадлежащего управления активами" консорциумом и планах расторгнуть с ним договоры. "КАМпаритет" является управляющим сразу 4 арестованных активов и задолжал украинскому бюджету миллионы гривен.

Камалия решилась назвать имя тирана, который ее покалечил и заставил лгать всей Украине о синяках: это бывший скандальной госслужащей

Певица рассказала об абьюзе в отношениях со Стефанишиным. Источник: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалии казалось, что она встретила свою настоящую любовь и того мужчину, которому она действительно нужна. Однако реальность оказалась иной. Через полгода после начала отношений Михаил Стефанишин впервые поднял на Камалию руку. Причиной его агрессии стала ревность к Захуру. Как отметила Камалия, у нее с бывшим довольно хорошие отношения, а в общем семейном чате они могут обмениваться теплыми сообщениями, что очень не нравилось Стефанишину.

"Он (Михаил Стефанишин. – Ред.) был подшофе. Говорит: "А ну покажи телефон, что там было?". Я показала, и тут началось на почве ревности. Тогда это было не так сильно. Он просил прощения, сделал подарок. Плакал настоящими слезами. Это много раз повторялось. Намного сильнее", – рассказала знаменитость.

После одного из избиений Камалия оказалась в больнице – у нее лопнула барабанная перепонка, поэтому даже понадобилась операция. В какой-то момент артистка не выдержала такой жестокости по отношению к себе и подала на Стефанишина в полицию. Однако позже она забрала заявление, поскольку пожалела мужчину, который обещал больше никогда и пальцем ее не тронуть.

Камалия не рассказывала о побоях со стороны экс-мужа Ольги Стефанишиной в публичном пространстве, пока эта информация не "просочилась" в Telegram-канал "Джокер". В паблике появились фотографии исполнительницы с большим синяком под глазом, разбитой губой и следами крови на шее. Тогда артистка заявила, что все увечья на ее лице якобы были монтажом. Солгать Камалию заставил именно Михаил Стефанишин.

Камалия решилась назвать имя тирана, который ее покалечил и заставил лгать всей Украине о синяках: это бывший скандальной госслужащей

Певица лгала о побоях. Источник: Telegram-канал "Джокер"

Камалия решилась назвать имя тирана, который ее покалечил и заставил лгать всей Украине о синяках: это бывший скандальной госслужащей

В 2024 году в сети появились фото Камалии в крови. Источник: Telegram-канал "Джокер"

"Он требовал, давил на меня, чтобы я как-то его оправдала. Потому что ему стыдно смотреть людям в глаза, ему заниматься крупным бизнесом, а все его спрашивают: "Правда ли, что он избил Камалию?". Мне пришлось выдумывать", – рассказала исполнительница.

Увидеть ужасающие фото в сети стало для Камалии настоящим шоком. Тогда она не знала, кто стоит за этой "утечкой", однако, проведя собственный анализ, выяснила, что это сделал ведущий и певец Крише. Стефанишин переписывался с Камалией с телефона исполнителя и умолял его простить, в ответ на что артистка отправила снимки с серьезными травмами. Так кадры оказались у Крише, и он решил продать их "Джокеру".

Камалия решилась назвать имя тирана, который ее покалечил и заставил лгать всей Украине о синяках: это бывший скандальной госслужащей

Скандальные фото в сеть слил Крише. Источник: Скриншот

Напомним, что в свое время попытка Камалии утаить правду негативно повлияла на репутацию Захура. В сети предположили, что именно предприниматель поднял руку на артистку. Однако Камалия очень быстро опровергла эти обвинения.

"Захур – человек исключительной честности и доброты, который стал объектом необоснованного внимания со стороны определенных медийных кругов. Важно отметить, что Захур сознательно ограничивает свое присутствие в сети и поэтому не имеет возможности отвечать на необоснованные обвинения, направленные в его адрес. Как отец моих любимых дочерей и мой неизменный партнер на протяжении 20 лет, Захур всегда воплощал только любовь, поддержку и непоколебимый позитив", заявила звезда.

Да и сам Захур тогда заявлял, что не имеет никакого отношения к фото с последствиями избиения бывшей жены: "Я не знаю, но самое главное – это не я. Возможно, это был грим, возможно, там что-то... Я не знаю, что это было, но в любом случае это не я. Не гримировал и не бил".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Оля Полякова впервые назвала имя бывшего "бандита", из-за которого получила увечье.

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