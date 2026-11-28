Немецкая супермодель Хайди Клум поразила поклонников кадрами с довольно откровенной фотосессии. 53-летняя знаменитость наглядно показала, что не обращает внимания на все упреки по поводу своей "неидеальной" фигуры, и попозировала перед камерой в пикантном образе, который подчеркнул ее формы.

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Во время съемки для журнала Numero Berlin, результат которой модель показала в своем Instagram, она одела черный глянцевый купальник с глубоким декольте. Акцент на талии создавался с помощью металлической фурнитуры, а сетка на животе добавляла наряду интересную "изюминку".

Для других кадров Хайди Клум решилась раздеться гораздо сильнее. Она предстала перед объективом в длинном пальто без бюстгальтера.

Поклонники Хайди Клум не смогли удержаться от комплиментов и даже называли ее "иконой", однако, что интересно, совсем недавно знаменитость столкнулась с критикой своего тела. Некоторые люди не постеснялись язвительно заметить, что модель набрала вес, а кое-кто даже сплетничал о ее возможной беременности. На все обсуждения своего тела звезда ответила публично.

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"Я не беременна. Я просто немного набрала вес. Это менопауза (прекращение менструаций из-за естественного угасания функции яичников и снижения уровня эстрогенов. – Ред.)", – говорила модель.

В 53 года Хайди Клум чувствует себя максимально уверенно. Знаменитость делилась: занимается делом, которое всегда любила, и чувствует, что начинает новую страницу в жизни.

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"Для меня не имеет значения, что я стала старше. Я не переживаю из-за того, что меня могут пристыдить за возраст или внешность. Я считаю, что каждый должен делать то, чего хочет. Мне нравится выглядеть сексуально – даже сейчас. Самая большая ошибка в отношении женщин старше 50 лет заключается в том, что их считают "ненужными". Это неправда", – подчеркивала модель.

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