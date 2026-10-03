В деле Белоуса новый поворот: почему режиссер, которого обвинили в домогательствах к студенткам, вышел из СИЗО

Скандальный украинский режиссер и бывший руководитель Молодого театра Андрей Белоус, которого подозревают в сексуальном насилии в отношении студенток, вышел из-под стражи. Он находился в СИЗО около года, а теперь был освобожден под залог.

Об этом сообщили члены адвокатского объединения, которое представляет интересы режиссера, на своей странице в Facebook. Пост они дополнили несколькими фотографиями, на которых видно, как Белоуса встречали из СИЗО.

Андрей Белоус вышел из СИЗО под залог. Источник: facebook.com/klochkov.partners

Отметим, что 17 августа Шевченковский районный суд Киева впервые назначил Андрею Белоусу залог в размере 4 992 000 гривен в качестве альтернативы содержанию под стражей. Позже эта сумма была уменьшена до 1,3 млн грн.

Скандал с режиссером

Первое публичное обвинение в адрес Андрея Белоуса появилось в январе 2025 года. Девушка опубликовала анонимное видео на платформе YouTube, где заявила: режиссер присылал ей фото интимных частей тела других студенток и предлагал ей сделать аналогичные снимки. Впоследствии с подобными обвинениями выступили еще несколько женщин, поэтому делом занялась полиция.

Андрея Белоуса впервые публи... Источник: facebook.com/knutkitKarpenkoKary Развернуть

Белоуса отстранили от преподавания в университете имени Карпенко-Карого, а также от должности художественного руководителя Молодого театра. В марте он вернулся к должности, заявив, что нет правовых оснований для его увольнения, однако в мае 2025 года учреждение культуры возглавил Станислав Моисеев.

21 октября стало известно, что Андрею Белоусу сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2 и ч. 3 ст. 152 – изнасилование, в том числе несовершеннолетнего; ч. 1 и ч. 2 ст. 153 – сексуальное насилие. Позже Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для скандального режиссера – содержание под стражей до 17 декабря. Впоследствии этот срок был продлен.

Режиссеру было предъявлено п... Источник: Telegram-канал Национальной полиции Украины Развернуть

Параллельно с расследованием дела всплывали новые подробности о ненадлежащем поведении Белоуса. Актриса Алена Якименко, которая уже долгое время работает в Молодом театре, раскрыла его метод соблазнения. По словам артистки, если Андрею Белоусу не удавалось завоевать внимание девушки, в игру вступала его помощница, которая связывалась с нужным человеком и приводила его к режиссеру.

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