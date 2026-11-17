Эксперт-криминалист разгромил версию о самоубийстве педофила Эпштейна: что он увидел на засекреченных фото и какие детали проигнорировало следствие

Смерть осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна в 2019 году могла быть убийством, а не самоубийством. К такому выводу пришел британский судебно-медицинский эксперт Майкл Фримен, который несколько месяцев изучал ранее не опубликованные материалы вскрытия, фотографии тела и обстоятельства обнаружения финансиста в тюремной камере.

По его мнению, характер повреждений свидетельствует о том, что Эпштейна могли задушить сзади, а часть важных доказательств во время официального расследования не учли. О результатах своего анализа Фримен рассказал CBS News и BBC.

Материалы, среди которых были фотографии из архива Управления главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка, ему передал брат покойного Марк Эпштейн. Именно он годами ставил под сомнение официальную версию смерти родственника.

Камера Джеффри Эпштейна. Источник: abcnews.com

Какие травмы на теле Эпштейна вызвали подозрения

Одним из первых моментов, на которые обратил внимание Фримен, стали следы на шее финансиста. На фотографиях он увидел не один, а два участка повреждений от лигатуры, расположенных под разными углами.

"Когда я увидел эту фотографию, моей первой реакцией было то, что это очень необычная травма для повешения на шее", – рассказал эксперт.

По его объяснению, один из участков мог соответствовать следу от петли при повешении, однако второй расположен ниже и имеет другое направление. Он усомнился в предположении, что Эпштейн мог дважды пытаться повеситься. По мнению эксперта, характер травм, в частности повреждение подъязычной кости и щитовидного хряща, не соответствует такому сценарию.

"У нас слишком много других травм, которые нельзя объяснить никаким повешением, направленным на самоубийство. Потому что мне все равно, как нашли этого мужчину, откуда взялись эти другие травмы? Откуда у него глубокое кровоизлияние в мягкие ткани левого плеча? Откуда у него травма на спине?" – заявил криминалист.

Места травм Эпштейна. Источник: cbsnews.com

Чтобы проверить свою версию, он создал трехмерную биомеханическую модель, которая воспроизводила анатомические особенности тела Эпштейна, видимые повреждения и обстоятельства, при которых его нашли. Реконструкция, по словам эксперта, показала, что часть травм могла соответствовать повешению, но другие не укладывались в официальный сценарий.

Почему эксперт предполагает, что Джеффри Эпштейна задушили

Альтернативной версией Фримен назвал удушение с помощью лигатуры, которую используют в хирургии для остановки кровотечения. Он обратил внимание на горизонтальные следы на шее Эпштейна, которые, по его мнению, могли образоваться в результате стягивания ткани сзади.

Еще одной деталью стало оранжевое постельное белье, найденное в камере финансиста. Эксперт предположил, что его могли использовать во время удушения, а затем – чтобы подвесить тело к кровати.

Кроме того, Фримен обратил внимание на следы, похожие на царапины от ногтей, над самими повреждениями. По его мнению, они могли появиться, когда Эпштейн пытался освободиться от ткани, сжимавшей шею.

Эксперт предполагает, что Дж... Источник: cbsnews.com Развернуть

Он также отметил, что ткань, которую он считает возможным орудием убийства, не передали судебно-медицинскому эксперту для исследования. Из-за этого проверить соответствие ее структуры следам на шее Эпштейна не удалось.

Какие детали могло проигнорировать следствие

Фримен поставил под сомнение не только медицинские выводы, но и то, как правоохранители собирали доказательства после обнаружения тела. По его словам, на месте происшествия допустили ряд ошибок, которые затруднили восстановление последних часов жизни Эпштейна.

10 августа 2019 года сотрудник исправительного центра Майкл Томас сообщил, что нашел финансиста мертвым в камере примерно в 6:30 утра. Позже он рассказал, что тело было холодным на ощупь – то есть до момента, когда его нашли, прошло несколько часов.

Однако мертвого Эпштейна не оставили в камере, чтобы следователи могли должным образом зафиксировать первоначальное положение тела и все обстоятельства на месте происшествия. Поэтому провести экспертизу должным образом не удалось.

Тело Эпштейна не оставили в... Источник: themirror.com Развернуть

Дополнительные вопросы у Фримена вызывает работа системы видеонаблюдения. Большинство камер в крыле, где содержали Эпштейна, не работали. На записи с ближайшей исправной камеры следователи также зафиксировали необъяснимое оранжевое "пятно", которое в ночь его смерти двигалось по лестнице в направлении блока финансиста. Однако эта деталь так и не получила объяснения.

В частности, по данным Министерства юстиции США, двое охранников, которые должны были следить за заключенными, не провели предусмотренных проверок, а впоследствии фальсифицировали записи и ложно сообщали о своей деятельности.

Пересмотрят ли официальную версию смерти Эпштейна

В августе 2019 года Управление главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка официально признало смерть Эпштейна самоубийством через повешение. Барбара Сэмпсон, проводившая вскрытие, до сих пор настаивает на правильности этого вывода.

Однако Майкл Фримен – уже второй независимый судебно-медицинский специалист, нанятый семьей Эпштейна, который поставил под сомнение официальную версию. Еще в 2020 году патологоанатом Майкл Баден после изучения материалов вскрытия заявил, что характер травм шеи финансиста скорее вызывает подозрения в убийстве, чем в самоубийстве.

В августе 2019 года Управлен... Источник: justice.gov/epstein Развернуть

Что известно о деле Джеффри Эпштейна

Джеффри Эпштейн был американским финансистом, осужденным в 2008 году за преступления, связанные с вовлечением несовершеннолетних в проституцию. Благодаря заявлению о признании вины он тогда избежал длительного заключения как сексуальный преступник.

В июле 2019 года его повторно арестовали по обвинению в торговле людьми. Финансист не признал вину и ожидал суда в исправительном центре, когда его нашли мертвым.

Его смерть стала почвой для многочисленных теорий заговора из-за связей Эпштейна с влиятельными политиками, бизнесменами и представителями мировой элиты, а также из-за многочисленных нарушений в работе тюрьмы.

В феврале 2026 года новую волну предположений вызвал опубликованный документ с датой 9 августа 2019 года, в котором говорилось о смерти финансиста за день до официально установленной даты его обнаружения.

В июле 2019 года его повторн... Источник: themirror.com Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, в мае суд в Нью-Йорке обнародовал записку, которую якобы оставил Эпштейн перед смертью. На ней была запись: "Это настоящее удовольствие – иметь возможность самому выбрать время для прощания".