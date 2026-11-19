Абсолютно голая Рианна с годовалой дочерью на руках ошеломила сеть провокационными кадрами

Барбадосская певица Рианна спровоцировала бурную дискуссию в сети своим участием в очень откровенной съемке для рекламной кампании Lady Dior 2027. 38-летняя звезда предстала перед камерой полностью обнаженной, держа на руках годовалую дочку Роки Айриш Мейерс, которая была одета в белые брюки.

Артистка осторожно прижала ребенка к груди, а нижнюю часть тела прикрыла черной стеганой сумочкой с золотой фурнитурой от Dior. Провокационные кадры исполнительница опубликовала в своем Instagram.

Как подчеркивает Primetimer, Рианна сотрудничает с французским домом моды с 2015 года, однако главной звездой кампании Lady Dior стала впервые. Важный момент она разделила с маленькой дочерью Роки, которая ранее украсила обложку спецвыпуска журнала W Magazine, а теперь дебютировала в съемке для Dior.

Рианна снялась для кампании... Источник: Скриншот Развернуть

От подписчиков в Instagram Рианна получила немало одобрительных отзывов, чего совсем нельзя сказать о реакции пользователей платформы X. Люди не скрывали своего возмущения решением знаменитости сделать однолетнюю дочь частью "вульгарной" съемки и высказали предположение, что эти кадры не пройдут для Роки бесследно.

"Какая мать так поступает? Использовать собственных детей таким образом – это действительно тревожно. Ты поймешь это, когда они вырастут. Спроси у Ким Кардашьян".

Звезда спровоцировала дискуссию в сети. Источник: Скриншот

"Девушки пишут: "Королева, легенда, просто вау". За что? За то, что она голая? Использовала собственного ребенка в ню-фотосессии?".

Поступок Рианны понравился далеко не всем. Источник: Скриншот

"Что это вообще такое? Зачем использовать собственных детей для такого? Ужасно, просто ужасно".

Певица подверглась критике в сети. Источник: Скриншот

"Это просто откровенный нарциссический эксгибиционизм. Использовать голого ребенка в подгузнике в сексуализированной рекламе – это вульгарно и является жестоким обращением с ребенком".

Артистка шокировала сеть про... Источник: Скриншот Развернуть

Сама Рианна пока никак не отреагировала на критику в сети. В последнее время певица все активнее знакомит свою семью с миром моды. Незадолго до появления провокационных кадров знаменитости с дочерью, ее трехлетний сын Райот Роуз украсил сразу шесть обложек журнала Arena Homme+. Мальчик позировал перед камерой в разных дизайнерских образах, а на одном из кадров компанию ему составила звездная мама.

Сын Рианны украсил обложку глянца. Источник: Оливер Хэдли Пирч для Arena Homme+

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Рианна, которая родила троих детей за четыре года, разделась и продемонстрировала фигуру в эффектном белье.