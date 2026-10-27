Зверское убийство Игоря Комарова на Бали: его последние дни, что парень сказал любимой перед смертью и почему похитителям не заплатили

Блогер Ева Мишалова впервые подробно рассказала о последнем вечере со своим парнем Игорем Комаровым перед его похищением и убийством на Бали. По ее словам, сначала мужчина собирался лишь потренироваться ездить на мотоцикле неподалеку от отеля, однако позже сообщил, что инструктор предложил выехать за его территорию. Перед отъездом Комаров заверил любимую, что скоро вернется, а уже через несколько часов она получила от него тревожные голосовые сообщения.

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О пережитом Мишалова рассказала в интервью Василию Тимошенко. Она также вспомнила, как пережила все пять дней поисков, общение с похитителями, которые требовали 10 миллионов долларов, и рассказала о своих претензиях к работе местной полиции.

По словам блогера, в субботу вечером они с Комаровым ненадолго сходили на вечеринку, но вернулись довольно рано. На следующий день Ева успела заняться своими делами, а позже пара отдыхала в номере отеля. Вечером Игорь должен был потренироваться ездить на мотоцикле.

"Я сразу сказала, что мне это неинтересно, я не буду кататься на мотоциклах. Он должен был кататься по территории отеля. Там в отеле можно было ездить по кругу", – вспомнила Мишалова.

Однако примерно в 21:30 Комаров вернулся в номер и сообщил, что хочет взять шлем. По его словам, инструктор предложил им выехать за территорию отеля, чтобы научиться правильно проходить повороты.

Блогер призналась, что эта идея ее насторожила, ведь она не любит мотоциклы и считала такую поездку опасной. Но Игорь успокоил ее и пообещал скоро вернуться.

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"Я говорю: "Блин, это, наверное, опасно. Я ненавижу мотоциклы, давай не будем". Он говорит: "Нет-нет, кошечка, не волнуйся, я скоро вернусь", – рассказала Ева.

Перед отъездом мужчина также написал ей, что любит, как обычно делал, когда куда-то уходил. Блогер ответила взаимностью, а потом пошла заниматься своими делами, не подозревая, что это их последний разговор при обычных обстоятельствах.

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Уже через несколько часов Ева начала волноваться, поскольку Игорь перестал отвечать на сообщения. Около полуночи на ее телефон поступили голосовые сообщения с неизвестного номера. Из них она поняла, что с ее парнем случилось что-то ужасное.

"Он сказал: "Котик, я тебя люблю, не переживай, не выходи из номера, я скоро приеду, все будет хорошо, только не переживай и не иди в полицию". Он несколько раз повторил, чтобы я не волновалась, но говорил очень тяжело. Я слышала, что ему действительно очень плохо", – поделилась блогер.

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Мишалова добавила, что это были последние слова Комарова, которые она услышала непосредственно от него.

Похитители требовали 10 миллионов долларов и присылали жуткие видео

После получения первых голосовых сообщений началось общение с людьми, удерживавшими Комарова. По словам Евы, они попросили контакт его друга, после чего стали присылать видео и требовать 10 миллионов долларов.

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Следующие пять дней, с воскресенья по пятницу, блогер описала как один сплошной день. Она и близкие Игоря старались поддерживать связь с похитителями и делали все возможное, чтобы найти мужчину и вернуть его живым.

Мишалова призналась, что все эти дни верила в возвращение любимого. Она понимала, что он мог получить тяжелые травмы, но была готова принять его в любом состоянии.

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"Я была уверена, что он вернется. Я не видела другого варианта. Я знала, что он очень сильно пострадал, но думала: "Господи, пусть вернется каким угодно. Просто каким угодно, лишь бы он вообще вернулся", – вспомнила блогер.

Она также записывала видеообращения, в которых рассказывала Игорю, как его ищут и как его ждут. Ева надеялась, что после возвращения домой он сможет посмотреть их и увидеть, сколько людей пытались его спасти.

В частности, по словам Мишаловой, похитители присылали не только видео, которые позже появились в интернете. Были и другие записи, в том числе те, на которых Комаров находился в тяжелом состоянии после избиения.

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Ева Мишалова не рассказывала родителям о похищении

Мишалова рассказала, что в первые дни после исчезновения Игоря практически не спала. Она находилась в доме друзей, где постоянно кому-то звонили и обсуждали возможные способы поиска мужчины.

В то же время блогер скрывала случившееся от собственных родителей. Она даже продолжала публиковать посты в Instagram и разместила рекламную интеграцию, которая уже была подготовлена.

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"Я понимала, что если мои родители узнают, они сделают все, чтобы забрать меня оттуда. А я без Игоря оттуда ни ногой", – объяснила Ева.

По ее словам, к поискам подключились местные правоохранители и израильские службы, прибывшие на Бали. Однако общение с балийской полицией вызвало у нее возмущение.

Мишалова утверждает, что правоохранители неоднократно задавали ей одни и те же неуместные вопросы, которые, по ее мнению, не помогали расследованию. В частности, ее расспрашивали о продолжительности отношений с Игорем и его увлечениях.

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В то же время, как рассказала блогер, на месте предполагаемого похищения остались вещи, которые могли стать уликами, в частности кепка и пластиковые стяжки, которыми связывали руки. Мотоцикл Комарова также остался на дороге.

"Я им говорила: "Вы же можете посмотреть записи с камер, там машины и так далее. Эти убийцы оставили и кепку, и стяжки. Они оставили так много улик! Неужели вы не можете хоть что-то сделать по ДНК?" – возмутилась Мишалова.

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"Все бы все продали, чтобы его забрать"

Блогер рассказала о требовании похитителей заплатить 10 миллионов долларов за Комарова. По ее словам, близкие были готовы искать деньги, лишь бы вернуть Игоря живым.

"Я помню, я считала стоимость всех своих вещей. Я уверена, что у него так много друзей, что они нашли бы деньги. Лишь бы было кому платить", – сказала она.

Ева подчеркнула, что считала жизнь любимого бесценной и ради его спасения была готова отдать все, что имела. Однако, по ее словам, в этой ситуации не было понятного механизма передачи денег, который мог бы гарантировать освобождение мужчины.

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"Если бы можно было заплатить эти 10 миллионов и мы бы знали, что Игорь вернется, все бы все продали. Точно бы нашли деньги, чтобы его забрать", – заверила Мишалова.

Она также призналась, что почти не помнит, как проходили дни после похищения. По ее словам, она не спала до возвращения в Украину, а после приезда в Киев обратилась за психиатрической помощью.

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Напомним, 28-летний Игорь Комаров пропал на Бали в феврале 2026 года. Во время поисков в сети распространились видео, на которых мужчина рассказывал о жестоком обращении с ним и просил передать похитителям 10 миллионов долларов. Позже на острове нашли человеческие останки, а результаты ДНК-экспертизы подтвердили, что они принадлежат украинцу.

Она сообщила, что работает с психологом, переживает утрату и сотрудничает со следствием.

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