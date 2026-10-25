Суицид или несчастный случай? При загадочных обстоятельствах умер "фанат" войны Миша Маваши, которого в Украине засудили к 8 годам заключения

Российский рэпер и "националист" Миша Маваши, который поддерживал полномасштабную войну против Украины и помогал оккупантам, умер в ночь с 24 на 25 октября в возрасте 41 года. Соратники заявили о несчастном случае, однако в российских медиа уже обсуждают другие версии, в частности самоубийство.

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Что именно произошло с ярым сторонником политики Кремля, пока неизвестно. О смерти артиста, настоящее имя которого Михаил Ниц, сообщил его знакомый в Telegram. По его словам, обстоятельства трагедии выясняют, а подробности обещают обнародовать позже.

Тем временем российские медиа распространяют противоречивую информацию о гибели пропагандиста. Там утверждают, что Маваши получил огнестрельное ранение у себя дома. Мужчину якобы доставили в реанимацию, однако спасти его не удалось из-за значительной кровопотери.

"Миша Маваши покончил с собой", – также пишут пропагандистские медиа.

Популярность Маваши обрел в начале 2010-х годов благодаря рэпу о спорте, здоровом образе жизни и отказе от вредных привычек. Однако со временем его деятельность вышла далеко за пределы музыки.

В 2022 году он основал националистическое движение "Северный человек", которое должно было "объединить людей на основе славянского этноса" и занималось, в частности, сбором помощи для оккупантов.

Сам музыкант открыто поддерживал диктатора Владимира Путина и полномасштабное вторжение в Украину.

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В частности, в мае 2024 года Маваши публиковал видео работы российского "Града" в Белгородской области, сопроводив его подписью "Привет Харькову из Белгорода! "Всех благ!". Впоследствии ролик пришлось удалить, поскольку его обвинили в наведении целей, да и сама установка стояла посреди дороги в нескольких метрах от гражданских.

В сентябре 2025 года Винницкий городской суд заочно приговорил Маваши к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Речь шла о финансировании действий, направленных на изменение границ территории Украины, в частности путем организации сбора средств в поддержку российских военных.

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