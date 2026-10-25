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Скандал вокруг отца Меган Маркл набирает обороты: герцогиня намекнула, что знала о педофилии своего папы

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read3 мин
1,2 т.
Скандал вокруг отца Меган Маркл набирает обороты: герцогиня намекнула, что знала о педофилии своего папы
Скандал вокруг отца Меган Маркл набирает обороты

Герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что еще после свадьбы с принцем Гарри в 2018 году узнала о тревожных обвинениях в хранении детской порнографии в адрес своего отца Томаса Маркла. Тогда ей сообщили, что обстоятельства проверяют правоохранительные органы, и именно поэтому она решила не позволять мужчине общаться со своими детьми.

Об этом сообщают британский таблоид The Sun и издание People. После появления сообщений о новой находке несколько дней назад герцогиня Сассекская публично отреагировала на ситуацию.

"Надеюсь, теперь станет понятно, что, несмотря на искажения, которые на протяжении многих лет появлялись в некоторых медиа, любое дистанцирование от моего отца и мое решение не позволять ему общаться с нашими детьми имели единственную цель: защитить их", – заявила герцогиня.

Скандал вокруг отца Меган Маркл набирает обороты: герцогиня намекнула, что знала о педофилии своего папы

Меган Маркл отреклась от отца в 2018 году

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Она также подчеркнула, что глубоко опечалена обвинениями, а ее мысли – с детьми, которые могли пострадать. Меган выразила надежду, что правосудие будет обеспечено, а безопасность несовершеннолетних останется главным приоритетом.

После огласки лондонская полиция подтвердила, что получила письмо с соответствующими обвинениями еще в январе 2019 года, однако информацию из него почему-то не передавали другим правоохранительным органам. Сейчас полиция проверяет, как именно обработали обращение, и рассматривает возможность передать дело на проверку независимому надзорному органу.

Известно, что в прошлом году Меган Маркл написала отцу письмо после того, как ему ампутировали ногу. В нем герцогиня дала понять: она знает об обвинениях против него, а их общение больше не возобновится. Также она якобы заявила, что не позволит Томасу Марклу встретиться с внуками – принцем Арчи и принцессой Лилибет.

Скандал вокруг отца Меган Маркл набирает обороты: герцогиня намекнула, что знала о педофилии своего папы

Меган Маркл запретила отцу общаться со своей семьей. Источник: instagram.com/harpersbazaarus

Новый скандал разгорелся после того, как сводный брат Меган Томас-младший заявил, что нашел среди вещей 82-летнего отца коробки с материалами о сексуальном насилии над несовершеннолетними. Мужчина передал их правоохранителям, а к делу также подключилось ФБР.

Что нашел Томас Маркл-младший

Томас-младший заявлял, что обнаружил среди вещей отца четыре коробки с материалами, которые могут содержать сотни или даже тысячи изображений сексуального насилия над детьми. После находки он обратился к правоохранителям и передал им материалы для проверки.

Мужчина также публично извинился перед Меган за то, что на протяжении многих лет во время их конфликтов вставал на сторону отца.

Скандал вокруг отца Меган Маркл набирает обороты: герцогиня намекнула, что знала о педофилии своего папы

Сын Томаса Маркла сделал жуткую находку в доме отца

"Мне очень, очень жаль, Меган. Теперь я понимаю, что последние девять лет защищал не того человека", – заявил он.

Сам Томас Маркл отрицает обвинения. В интервью Daily Mail он заявил, что шокирован словами сына и не имеет отношения к материалам, о которых тот сообщил полиции. Сводная сестра Меган Саманта Маркл также поставила под сомнение версию брата, обвинив его в выдумывании обвинений.

Давний конфликт Меган Маркл с отцом

Герцогиня Сассекская прекратила общение с Томасом Марклом незадолго до свадьбы с принцем Гарри в 2018 году. Тогда отец невесты оказался в центре скандала из-за постановочных фотографий для папарацци, на которых он якобы готовился к церемонии. Позже мужчина не приехал на свадьбу, объяснив это проблемами со здоровьем.

Скандал вокруг отца Меган Маркл набирает обороты: герцогиня намекнула, что знала о педофилии своего папы

Маркл решила не позволять мужчине общаться со своими детьми. Источник: instagram.com/meghan

В последующие годы Томас Маркл неоднократно публично комментировал отношения с дочерью, а Меган давала понять, что не планирует возобновлять близкое общение. В 2025 году герцогиня писала отцу после экстренной ампутации ноги, однако это не привело к примирению.

Ранее OBOZ.UA писал об истинной причине возвращения принца Гарри с семьей в Англию.

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