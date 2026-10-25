Скандал вокруг отца Меган Маркл набирает обороты: герцогиня намекнула, что знала о педофилии своего папы

Герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что еще после свадьбы с принцем Гарри в 2018 году узнала о тревожных обвинениях в хранении детской порнографии в адрес своего отца Томаса Маркла. Тогда ей сообщили, что обстоятельства проверяют правоохранительные органы, и именно поэтому она решила не позволять мужчине общаться со своими детьми.

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Об этом сообщают британский таблоид The Sun и издание People. После появления сообщений о новой находке несколько дней назад герцогиня Сассекская публично отреагировала на ситуацию.

"Надеюсь, теперь станет понятно, что, несмотря на искажения, которые на протяжении многих лет появлялись в некоторых медиа, любое дистанцирование от моего отца и мое решение не позволять ему общаться с нашими детьми имели единственную цель: защитить их", – заявила герцогиня.

Она также подчеркнула, что глубоко опечалена обвинениями, а ее мысли – с детьми, которые могли пострадать. Меган выразила надежду, что правосудие будет обеспечено, а безопасность несовершеннолетних останется главным приоритетом.

После огласки лондонская полиция подтвердила, что получила письмо с соответствующими обвинениями еще в январе 2019 года, однако информацию из него почему-то не передавали другим правоохранительным органам. Сейчас полиция проверяет, как именно обработали обращение, и рассматривает возможность передать дело на проверку независимому надзорному органу.

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Известно, что в прошлом году Меган Маркл написала отцу письмо после того, как ему ампутировали ногу. В нем герцогиня дала понять: она знает об обвинениях против него, а их общение больше не возобновится. Также она якобы заявила, что не позволит Томасу Марклу встретиться с внуками – принцем Арчи и принцессой Лилибет.

Новый скандал разгорелся после того, как сводный брат Меган Томас-младший заявил, что нашел среди вещей 82-летнего отца коробки с материалами о сексуальном насилии над несовершеннолетними. Мужчина передал их правоохранителям, а к делу также подключилось ФБР.

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Что нашел Томас Маркл-младший

Томас-младший заявлял, что обнаружил среди вещей отца четыре коробки с материалами, которые могут содержать сотни или даже тысячи изображений сексуального насилия над детьми. После находки он обратился к правоохранителям и передал им материалы для проверки.

Мужчина также публично извинился перед Меган за то, что на протяжении многих лет во время их конфликтов вставал на сторону отца.

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"Мне очень, очень жаль, Меган. Теперь я понимаю, что последние девять лет защищал не того человека", – заявил он.

Сам Томас Маркл отрицает обвинения. В интервью Daily Mail он заявил, что шокирован словами сына и не имеет отношения к материалам, о которых тот сообщил полиции. Сводная сестра Меган Саманта Маркл также поставила под сомнение версию брата, обвинив его в выдумывании обвинений.

Давний конфликт Меган Маркл с отцом

Герцогиня Сассекская прекратила общение с Томасом Марклом незадолго до свадьбы с принцем Гарри в 2018 году. Тогда отец невесты оказался в центре скандала из-за постановочных фотографий для папарацци, на которых он якобы готовился к церемонии. Позже мужчина не приехал на свадьбу, объяснив это проблемами со здоровьем.

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В последующие годы Томас Маркл неоднократно публично комментировал отношения с дочерью, а Меган давала понять, что не планирует возобновлять близкое общение. В 2025 году герцогиня писала отцу после экстренной ампутации ноги, однако это не привело к примирению.

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