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Хайди Клум шокировала костюмом отрезанной руки на Хеллоуин, но украинцы не оценили и назвали это "дебилизмом". Фото

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
315
Хайди Клум шокировала костюмом отрезанной руки на Хеллоуин, но украинцы не оценили и назвали это "дебилизмом". Фото
Хайди Клум шокировала костюмом отрезанной руки на Хэллоуин

Немецкая супермодель Гайди Клум снова удивила публику своим перевоплощением на Хеллоуин, которое сложно назвать обычным костюмом. На свою традиционную вечеринку в честь праздника звезда пришла в образе гигантской отрезанной левой руки с собственным лицом вместо запястья. Впрочем, если за рубежом ее образ стал очередной демонстрацией мастерства голливудских гримеров, то украинцы не все оценили такое творчество и назвали его "дебилизмом".

Нынешнее празднование стало особенным для Клум, ведь она провела юбилейную 25-ю ежегодную хэллоуинскую вечеринку в Нью-Йорке. Модель традиционно подготовила сложное перевоплощение, все детали которого показала в Instagram (фото и видео могут шокировать).

Костюм был точной увеличенной копией ее собственной руки: с прорисованными венами, складками кожи, длинными красными ногтями и украшениями. На пальцах воссоздали даже обручальное и свадебное кольца супермодели, а также небольшую татуировку с именем ее мужа Тома Каулитца. Лицо Хайди выглядывало из области запястья, а изо рта стекала искусственная кровь.

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Хайди Клум шокировала костюмом отрезанной руки на Хеллоуин, но украинцы не оценили и назвали это ''дебилизмом''. Фото

Для создания протеза команда отсканировала ее настоящую руку. Источник: instagram.com/heidiklum

Как рассказала Клум в интервью Vogue, для создания протеза команда отсканировала ее настоящую руку, чтобы максимально точно воссоздать анатомические особенности. Подготовка длилась месяцами, а только надевание костюма занимало около пяти-шести часов. Одним из самых больших вызовов стал его вес, ведь конструкция должна была быть не только реалистичной, но и позволять модели двигаться.

Хайди Клум шокировала костюмом отрезанной руки на Хеллоуин, но украинцы не оценили и назвали это ''дебилизмом''. Фото

Подготовка длилась месяцами, а на одно лишь надевание костюма уходило около пяти-шести часов. Источник: instagram.com/heidiklum

Идея такого перевоплощения появилась еще во время подготовки к Хэллоуину 2025 года. По словам Хайди, она поделилась задумкой со своим гримером, когда тот работал над ее образом Медузы Горгоны. Правда, тогда он был настолько занят, что попросил ее не отвлекать. Окончательно идею модель показала ему уже на следующий день.

Хайди Клум шокировала костюмом отрезанной руки на Хеллоуин, но украинцы не оценили и назвали это ''дебилизмом''. Фото

Идея такого перевоплощения появилась еще во время подготовки к Хэллоуину 2025 года. Источник: instagram.com/heidiklum

Как украинцы отреагировали на костюм Хайди Клум

Несмотря на сложность работы и внимание к деталям, необычное перевоплощение понравилось не всем. Под публикацией украинского медиа JetSetter в Instagram, посвященной образу супермодели, пользователи оставили немало критических комментариев. Некоторые признались, что костюм вызывает скорее отвращение, чем восхищение:

"Хайди как придумает какую-нибудь ху*ню!"

"Мне такие костюмы сейчас не ок..."

"Какой ужас!"

Хайди Клум шокировала костюмом отрезанной руки на Хеллоуин, но украинцы не оценили и назвали это ''дебилизмом''. Фото

Как украинцы отреагировали на костюм Хайди Клум. Источник: скриншот

Другие провели параллели с полномасштабной войной, из-за чего восприняли образ особенно негативно: "Ужас. Ассоциация с войной".

Хайди Клум шокировала костюмом отрезанной руки на Хеллоуин, но украинцы не оценили и назвали это ''дебилизмом''. Фото

Как украинцы отреагировали на костюм Хайди Клум. Источник: скриншот

Нашлись и те, кто не понял восхищения ежегодными перевоплощениями Клум: "Дебилизм, как по мне. Женщине надо немного одуматься с этими образами. Ее, похоже, заводит, что все ждут, что она на себя напялит. Боится разочаровать публику, чтобы потом не прорабатывать травму. Возможно, кому-то и нравится на это смотреть. И мой комментарий будет неуместным. Но это мое мнение. Мне не нравится этот образ. И видеть каждый год ее в ленте в отвратительных костюмах тоже".

Хайди Клум шокировала костюмом отрезанной руки на Хеллоуин, но украинцы не оценили и назвали это ''дебилизмом''. Фото

Как украинцы отреагировали на костюм Хайди Клум. Источник: скриншот

В то же время хэллоуинские перевоплощения Хайди давно стали отдельной частью ее публичного образа. Ранее модель появлялась на празднике в образах гигантского дождевого червя, павлина, инопланетянки, Фионы из мультфильма "Шрек" и Медузы Горгоны.

Ранее OBOZ.UA писал, что Хайди Клум совершила редкий выход в свет с тремя старшими детьми в платье от украинского бренда с экстремальным разрезом.

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