Звезда "Холостяка" Шанюк заявила, что стала жертвой избиения: обвиненный в нападении участник "Холостячки" раскрыл свою версию событий

Участница реалити-шоу "Холостяк-14", главным героем которого был актер Тарас Цымбалюк, врач-косметолог Оксана Шанюк заявила, что стала жертвой физического насилия. В нападении она обвинила своего бойфренда Павла Ковтуненко и его брата Евгения, известного публике по проекту "Холостячка" с Ксенией Мишиной.

Шанюк вышла на связь в своем Instagram и показала фотографии, на которых видны предполагаемые последствия побоев. По словам косметолога, помимо избиения, она получила и словесные угрозы в свой адрес от Евгения Ковтуненко, однако сам участник "Холостячки" отрицает прямую причастность к инциденту. Подробнее о скандальной ситуации расскажет OBOZ.UA.

Шанюк из "Холостяка-14" заяв... Источник: instagram.com/oksana_shaniuk Развернуть

Заявление Оксаны Шанюк

Судя по публикациям Оксаны Шанюк, конфликт между ней и Павлом Ковтученко разгорелся во время совместного отдыха. Сначала мужчина разговаривал с ней на повышенных тонах, а потом якобы "не смог себя контролировать" и прибегнул к физическому насилию. В результате нападения у косметолога повреждено колено, синяк под глазом и сломан мизинец. Причину ссоры она не назвала.

"Мне больно, его поддерживал его родной брат. Бросался на меня, говорил: "Я тебя уничтожу". Мне было очень страшно, что два мужчины так ко мне относились. Но это последняя капля, больше я молчать не буду. Эти два "героя" Павел и Евгений Ковтуненки", – написала участница "Холостяка-14".

Шанюк показала последствия побоев. Источник: Скриншот

Позже Оксана Шанюк сообщила, что повреждение ее мизинца оказалось серьезнее, чем могло показаться сначала. Врачи несколько часов обсуждали травму косметолога, после чего заявили, что ей необходимо провести срочную операцию и установить две спицы.

Косметолог утверждает, что б... Источник: Скриншот Развернуть

Реакция Евгения Ковтуненко

Когда ситуация получила широкую огласку в сети, участник "Холостячки" решил рассказать свою версию событий, которая заметно отличалась от заявления Шанюк. По словам Евгения Ковтуненко, они одной компанией праздновали день рождения его брата за пределами Киева. Сначала все якобы шло хорошо, однако после возвращения в дом между Оксаной Шанюк и Павлом Ковтуненко неожиданно разгорелся громкий конфликт, во время которого косметолог якобы сама нанесла физический вред партнеру.

"Паша был со своей девушкой (Оксаной Шанюк. – Ред.) в центральной комнате. Когда мы с подругой услышали шум, звон бьющейся посуды, крики, там прямо был скандал, то выбежали посмотреть, что случилось. Стоит Паша с полностью разбитым лицом, у него течет кровь, разбит нос, синяк. Это выглядело ужасно. Оксана держится за свою руку. Есть предположение, что она ею делала, но решать это должна не я, а правоохранительные органы", – сказал участник "Холостячки".

Евгений Ковтуненко заявил, ч... Источник: Скриншот Развернуть

Как утверждает Евгений Ковтуненко, он с подругой сразу попытался остановить ссору. Женщина якобы удерживала Шанюк, а он сам встал между разъяренной парой. В этот момент, по словам Ковтуненко, он тоже получил по лицу, но не прекратил попыток уладить ситуацию. Они разъехались по разным домам, после чего косметолог вынесла конфликт в публичное пространство.

"Я вообще никак физически не взаимодействовал с Оксаной, потому что ее удерживала моя подруга. Я стоял и удерживал на расстоянии вытянутых рук обоих, чтобы она дальше не разбивала ему лицо. Ведь он стоит и ничего не делает. Ну, короче, это семейный пьяный бред", – заявил Евгений Ковтуненко, добавив, что сейчас разбираться в конфликте будут правоохранители.

Новый ответ звезды "Холостяка-14"

Оксана Шанюк не позволила сделать себя виноватой в конфликте, поэтому вышла на связь с новыми публикациями. Косметолог заявила, что защищалась во время нападения Павла Ковтуненко, поэтому он и получил некоторые травмы. А вот якобы непричастность к физической части конфликта Евгения она опровергла.

"Когда я пыталась забрать телефон, потому что Павел, конечно, хотел удалить видео, он толкнул меня, и я травмировала ногу. Поднявшись, прибежал Евгений Ковтуненко со словами: "Не обижай моего брата" и начал трясти меня, называть грязными, ругательными словами и угрожать. Синяки вы видели, я отбивалась, как могла. В этот момент пришла Татьяна Тесленко – девушка Евгения – и со словами: "Не трогай моего мужа" начала выкручивать мне руки. Павел просто стоял и смотрел на это", – сообщила косметолог.

Шанюк прокомментировала заявление Ковтуненко. Источник: instagram.com/oksana_shaniuk

После этого Шанюк заставила всех покинуть коттедж, потому что не чувствовала себя в безопасности.

Как ранее писал OBOZ.UA, зрителям "Холостяка-14" Оксана Шанюк запомнилась из-за громкого скандала с обладательницей титула "Мисс Украина 2023" Софией Шамией. Косметолог публично обвинила модель в том, что та якобы крутила роман с мужем ее клиентки. Конфликт вышел далеко за пределы шоу, ведь Шамия подала на Шанюк в суд. Подробности читайте в нашем материале.