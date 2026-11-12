"Мир наизнанку" расширяет географию съемок, чтобы показать опыт стран, полезный Украине во время войны: Комаров готовит выпуски об Израиле

Журналист и автор проекта Дмитрий Комаров обсудил с послом Роем Розенблитом будущие выпуски об Израиле. Команда "Мира наизнанку" уже начала подготовку к съемкам.

Об этом сообщили на странице Посольства Государства Израиль в Украине. Отмечается, что Комаров обсудил с послом Розенблитом актуальную для Украины тему будущего документального проекта.

"Мир наизнанку" расширяет географию съемок, чтобы показать опыт других стран, полезный Украине во время войны и в период послевоенного восстановления. Израиль – одна из первых стран, где запланированы съемки", – говорится в публикации.

Встреча состоялась в Киеве. Среди тем – израильский опыт в сфере противовоздушной обороны и гражданской защиты, служба в резерве и возвращение ветеранов к гражданской жизни. Также речь шла о больнице "Рамбам" в Хайфе, где во время обстрелов подземную парковку превращали в защищенный госпиталь.

Во время встречи посол Рой Розенблит поделился собственным опытом службы в Армии обороны Израиля и работы дипломатом. По его мнению, украинским зрителям может быть интересно узнать, как израильтяне живут и строят планы в условиях длительной военной угрозы.

Даты съемок в сообщении не называют. Однако уточняется, что по итогам встречи Посольство и Дмитрий Комаров договорились о сотрудничестве и начали подготовку к съемкам.

С начала полномасштабного вторжения Дмитрий Комаров снимал только в Украине. Он с камерой сопровождал украинские подразделения во время боевых операций, первым из журналистов снял только что освобожденные Бучу, Ирпень и Гостомель, документировал контрнаступление в Харьковской области и освобождение Херсона, а также документировал события войны.