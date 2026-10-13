Певица Ирина Федишин потеряла дочь и едва не умерла сама: что известно

Украинская певица Ирина Федишин, недавно объявившая о третьей беременности, потеряла ребенка. По словам ее мужа Виталия Човника, 39-летняя артистка сама при этом была близка к смерти.

Об этом он сообщил в Instagram вечером 13 октября. "Ирина жива, но находится в тяжелом состоянии, мы едва не потеряли и ее", – написал Човник.

Муж Федишин отметил, что сейчас переживает самые страшные дни в своей жизни. Он попросил помолиться за душу их дочери, а также за здоровье и восстановление Ирины.

Виталий Човник в Instagram Stories

О третьей беременности певица сообщила 19 августа. "Скоро наша семья пополнится. Не верится, что я переживаю такие особенные и счастливые моменты уже в третий раз в своей жизни", – поделилась тогда артистка.

А две недели назад Федишин раскрыла пол будущего ребенка. Артистка вместе с мужем и двумя сыновьями устроила гендер-вечеринку и узнала, что в их семье скоро появится девочка.

Гендер-пати. Источник: скриншот

Федишин дізналася стать дитини. Источник: скриншот

Ирина Федишин и Виталий Човник поженились 29 июля 2006 года, когда певице было 19 лет. В этом году супруги отметили 20-летие брака. Муж артистки также является ее продюсером, поэтому они много лет работают вместе.

Супруги уже воспитывают двух сыновей – Юрия, который родился в 2011 году, и Олега, появившегося на свет в 2015-м.

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