Анатолия Кашпировского похоронили в Виннице.

Популярного в России "шарлатана" Кашпировского тайно похоронили в Виннице: что известно

13 октября в Виннице на Центральном кладбище тайно похоронили Анатолия Кашпировского – скандального психотерапевта, известного благодаря телевизионным сеансам гипноза в конце 1980-х, которого неоднократно обвиняли в шарлатанстве. Он скончался 3 октября в Москве, а похоронили его в Украине рядом с могилами родителей и дочери.

Об этом сообщило "Суспильне Винница" со ссылкой на собственные источники. Издание отмечает, что время и место захоронения заранее публично не объявлялись, а гроб с телом Кашпировского доставили на Центральное кладбище 13 октября.

Кашпировского похоронили рядом с семьей

На Центральном кладбище Винницы уже похоронены родители Кашпировского – Михаил и Ядвига, а также его дочь Елена. 9 октября журналисты "Суспильного" побывали на кладбище и увидели, что могилы родственников были приведены в порядок, а возле них лежали свежие цветы.

Могилы родителей и дочери Ан... Источник: "Суспильне" Винница Развернуть

Российские СМИ ранее сообщали, что Кашпировского могут похоронить частично в Виннице, а часть праха оставить в Москве. Об этом они писали со ссылкой на его племянника Юрия Мамаева. Впоследствии Мамаев сообщил о перевозке гроба с телом в Украину.

По словам директора Кашпировского Сергея Рудых, психотерапевт составил завещание в 2020 году, а в 2022 году переписал его. Содержание документов публично не разглашалось.

Могила Анатолия Кашпировского. Источник: "Суспильне" Винница

Напомним, что родственники Кашпировского могут претендовать на квартиру в Москве ориентировочной стоимостью до 350 тысяч долларов. В то же время неизвестно, действительно ли эта недвижимость войдет в наследство скандального психотерапевта. Кашпировский в свое время утверждал, что эта квартира не была оформлена на него. Жилье ему предоставила Государственная дума РФ, когда он был депутатом, однако в собственность оно якобы не перешло. Также сообщалось, что впоследствии квартиру могли повторно оформить на его третью жену Гулизар Чалбашову.

Законно ли похоронить в Украине человека, умершего в России

Юрист Юлия Олейник рассказала изданию, существуют ли законодательные ограничения на захоронение в Украине человека, умершего на территории России.

По ее словам, статья 20 Закона Украины "О захоронении и похоронном деле" предусматривает, что иностранцев и лиц без гражданства хоронят по правилам, установленным для граждан Украины, если иное не предусмотрено международными договорами.

Для перевозки тела через государственную границу необходимы документы, в частности свидетельство о смерти и справка об отсутствии в теле и гробу запрещенных к перемещению предметов. Также должны быть соблюдены требования к гробу и его опечатыванию. Общего законодательного запрета на захоронение в Украине гражданина России нет.

Кто такой Анатолий Кашпировский

"Экстрасенс" Анатолий Кашпировский. Источник: Відкриті ресурси

Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница в Хмельницкой области. В 1962 году окончил Винницкий медицинский институт, после чего 25 лет работал врачом-психотерапевтом в Винницкой областной психоневрологической больнице.

В конце 1980-х он стал известным на весь Советский Союз как "экстрасенс" благодаря телевизионным "сеансам здоровья", во время которых использовал гипноз и внушение. Впоследствии Кашпировский переехал в РФ, получил российское гражданство и стал депутатом Государственной думы РФ от ЛДПР Владимира Жириновского.

Его методы неоднократно подвергались критике, а самого Кашпировского обвиняли в шарлатанстве.

Кашпировский скончался 3 октября в России. По данным российских СМИ, он умер в московской больнице, а 8 октября там состоялась церемония прощания.

Кашпировский также неоднократно оказывался в центре внимания из-за своих высказываний об Украине. В частности, журналист Денис Казанский публиковал видео с его выступления в России, где на вопрос о принадлежности Крыма Кашпировский ответил, что полуостров является "советским".

Как сообщал OBOZ.UA, Анатолий Кашпировский скончался 3 октября 2026 года в Москвев возрасте 87 лет. Последние полтора года он боролся с онкологическим заболеванием. По словам его племянника Юрия Мамаева, у психотерапевта был рак четвертой стадии с метастазами, который привел к полиорганной недостаточности.