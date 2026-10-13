Неожиданно скончался победитель "Лиги смеха" Александр "Веня" Венедчук: ему было 32 года

Вечером во вторник, 13 октября, стало известно, что скончался 32-летний украинский комик Александр "Веня" Венедчук. Он прославился благодаря выступлениям в команде "Ветераны космических войск" в шоу "Лига смеха", где одержал победу. В начале 2025 года комик перенес кровоизлияние в мозг, после чего ему было проведено несколько операций.

Причина смерти на данный момент не сообщается. Печальную новость подтвердил телеведущий, партнер актера по команде "Ветераны космических войск" Артем Дамницкий.

"Друзья, обычно мы привыкли обращаться к вам с какими-то хорошими новостями или с каким-то легким юмористическим контентом, но сегодня мы к вам с очень печальной новостью. Не верится, что сейчас приходится писать этот текст, но сегодня, 13.10.2026, ушел из жизни Александр "Веня" Венедчук. Информацию о времени и месте прощания сообщим, как только она станет известна", – отметил Артем Дамницкий.

Сообщение группы "Ветеранов" в сети. Источник: скриншот

Что известно о Веню

Украинский комик, актер и телеведущий стал известен благодаря участию в шоу "Лига смеха" в составе группы "Ветераны космических войск".

Веня на сцене. Источник: Страница актера в Telegram

Вения на сцене. Источник: Страница актера в Telegram

В конце 2025 года юморист объявил о своем уходе из коллектива по личным причинам. Дело в том, что комик перенес кровоизлияние в мозг. После этого ему сделали несколько операций, а впоследствии он проходил лечение и реабилитацию.

Веня. Источник: Страница актера в Telegram

До самого последнего дня и "Веня" лично, и его "Ветераны комических войск" занимались организацией сборов для нужд украинских защитников.

"Ветераны" занимаются сбором средств для ВСУ. Источник: скриншот

"Теперь 35 % моей головы – это сплав титана и какой-то супер-пупер материала, но это неважно. Важно, что все в порядке, жизнь продолжается, лечение продолжается", – рассказывал сам актер.

Сообщение и ответ актера. Источник: скриншот

В середине сентября "Веню" в сети уже пытались "похоронить", на что актер ответил, что "еще жив".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Каменском Днепропетровской области внезапно скончался шоумен, ведущий и участник телепроекта "Лига смеха" Александр Замша. Ему был 41 год.