Организаторы Нацотбора приняли радикальное решение о группе Spokusy, гитариста которой обвинили в домогательствах к несовершеннолетним: подробности

Группа Spokusy больше не будет участвовать в Национальном отборе на Евровидение 2027. Коллектив дисквалифицировали с конкурса из-за неэтичного поведения и высказываний сооснователя и гитариста Игоря Черепанова. Музыканта обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним девушкам.

Соответствующее решение Оргкомитет Нацотбора принял на внеочередном заседании 26 ноября. Как подчеркнули представители "Суспільного", они категорически выступают против отношений, груминга и любой коммуникации сексуального характера с несовершеннолетними.

Группа Spokusy больше не буд... Источник: instagram.com/suspilne.eurovision Развернуть

Перед утверждением лонг-листа Оргкомитет проверял всех артистов на наличие репутационных рисков, и тогда в информационном поле не было данных о переписке Игоря Черепанова с подростками. Когда об этом стало известно, группу Spokusy дисквалифицировали за нарушение пункта 4.6 Правил Национального отбора на участие в Песенном конкурсе "Евровидение – 2027" – отсутствие у участника неэтичного поведения или высказываний во время участия в отборе и в прошлом.

Теперь в лонг-лист входят 17 претендентов на шанс представить Украину на международной арене.

Скандал с музыкантом

25 ноября автор творческих проектов Юлия Мантикора опубликовала ролик, в котором сообщила об общении Игоря Черепанова с несовершеннолетними. В подтверждение своих слов она показала серию скриншотов переписок артиста с девушками, в которых он предлагал им секс втроем с его женой и тому подобное.

В сети показали переписку ар... Источник: t.me/scho_ti_znaesh_pro_bobula Развернуть

Сам Черепанов в комментарии "Суспільному Культура" назвал все обвинения клеветой, мол, никогда не состоял в романтических отношениях и не встречался с девушками, не достигшими 18-летнего возраста. Как заверил гитарист Spokusy, он мог написать подобные сообщения в шутливой форме.

Однако дальнейшее погружение редакции "Суспільного Культури" в дело показало иное. Некоторые девушки решились поделиться личными историями общения с Игорем Черепановым. Одна из них рассказала, что в возрасте 14-16 лет посещала киевский клуб "Теплий ламповий", где работал гитарист. Артист якобы угощал алкоголем несовершеннолетних, к которым испытывал симпатию, а также трогал их ягодицы, талию и грудь. Другая девушка рассказала, что получала от Черепанова предложения поцеловаться и съездить к нему "на дачу", когда ей было 17 лет.

Черепанова обвинили в домога... Источник: instagram.com/cherep_spokusy_lampoviy Развернуть

На громкие обвинения против участника Spokusy быстро отреагировали в "Суспільном" и подчеркнули, что решают судьбу группы на Нацотборе. Как видим теперь, ее дисквалифицировали. Кстати, скандал уже повлек за собой репутационные последствия. Представители медиа DARK METAL публично отказались от любого сотрудничества с группами, которые выступают в клубе "Теплый ламповый".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что финалист Евровидения 2026 оскандалился исполнением песни группы "Тату", которая поддерживает войну в Украине.