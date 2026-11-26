Нацотбор Евровидения 2027 начался со скандала: 42-летнего гитариста Spokusy обвинили в домогательствах к подросткам. "Суспільне" решает судьбу группы

Национальный отбор на Евровидение 2027 еще не успел перейти к прослушиваниям песен, а один из участников лонг-листа уже оказался под угрозой дисквалификации. 42-летнего гитариста группы Spokusy Игоря Черепанова обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним девушкам. После огласки "Суспільне" заявило, что собирает информацию и в ближайшее время решит, останется ли коллектив среди претендентов на представление Украины.

Скандал вспыхнул 25 ноября, на следующий день после объявления списка из 18 участников лонг-листа Нацотбора. В Instagram автор творческих проектов Юлия Мантикора опубликовала видеообращение, в котором рассказала об общении музыканта с несовершеннолетними. К публикации она добавила скриншоты переписок Черепанова с несовершеннолетними девушками.

Скандал вспыхнул 25 ноября. Источник: instagram.com/suspilne.eurovision

"Прежде чем он выйдет на национальную сцену, прошу вас посмотреть и подумать, как он использует свой статус в общении с 15-летними подростками", – призвала Мантикора.

Позже скриншоты свидетельств пострадавших девушек появились в InstaStories автора творческих проектов. Среди них – переписки, уговоры заняться сексом втроем с его женой и тому подобное.

Что Черепанов писал подросткам. Источник: t.me/scho_ti_znaesh_pro_bobula

Что Черепанов писал подросткам. Источник: t.me/scho_ti_znaesh_pro_bobula

В комментарии "Суспільному Культура" музыкант назвал обвинения клеветой. Он заверил, что придерживается принципиальной позиции в отношении общения с несовершеннолетними: по его словам, никаких романтических отношений и встреч с девушками младше 18 лет у него не было.

Комментарий "Суспільному". Источник: скриншот

"Мог написать в личные сообщения какую-нибудь глупость в шутливой форме, не понимая возраста, но ни о каких встречах речь не шла", – объяснил Черепанов.

Что писал Черепанов подросткам. Источник: t.me/scho_ti_znaesh_pro_bobula

Что писал Черепанов подросткам. Источник: t.me/scho_ti_znaesh_pro_bobula

Однако после публикации скриншотов в редакцию "Суспільне Культура" обратились девушки, которые поделились собственными историями общения с музыкантом. Одна из них, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что в 14–16 лет часто посещала киевский клуб "Теплий ламповий", где работал Черепанов. По ее словам, он позволял себе нежелательные прикосновения к ней и ее подругам, в частности трогал их за ягодицы, талию и грудь.

Что писал Черепанов подросткам. Источник: t.me/scho_ti_znaesh_pro_bobula

Что писал Черепанов подросткам. Источник: скриншот

Также девушка заявила, что музыкант угощал алкоголем несовершеннолетних, к которым испытывал симпатию. По ее словам, бармен знал о ее возрасте, но все равно наливал спиртное. Она опровергла и утверждение Черепанова об отсутствии романтического интереса к девушкам младше 18 лет: вспомнила, что он делал ей комплименты и продолжал приглашать в клуб даже через пять лет после описанных событий.

Что писал Черепанов подросткам. Источник: скриншот

Что писал Черепанов подросткам. Источник: скриншот

Другая собеседница Дарина рассказала, что познакомилась с музыкантом, когда ей было 17 лет. Тогда он предложил ей создать арт для своей группы Aghiazma. Во время одной из встреч Черепанов пригласил девушку в бар на Арсенальной, угостил пивом, а позже во время прогулки возле парка Вечной Славы предложил поцеловаться. По словам Дарини, она отказалась, но после этого ей все равно "прилетело" предложение съездить "на дачу" к Черепанову.

Что писал Черепанов подросткам. Источник: скриншот

Сам Игорь Черепанов после огласки публично не комментировал ситуацию в своих соцсетях.

Скриншоты свидетельств постр... Источник: скриншот Развернуть

Реакция "Суспильного"

"Суспильне", отвечающее за проведение Нацотбора, также отреагировало на обвинения. В коротком заявлении, которое опубликовал Telegram-канал Slay Music, вещатель подчеркнул, что категорически осуждает отношения и общение сексуального характера с несовершеннолетними.

"Сейчас собираем полную информацию о сложившейся ситуации и в ближайшее время примем решение о дальнейшем участии группы в Нацотборе", – сообщили представители "Суспільного".

Реакция "Суспільного". Источник: скриншот

Напомним, Игорь Черепанов, известный под псевдонимом Череп, является арт-директором клуба "Теплий ламповий", основателем концертного агентства Kyiv Kills и гитаристом Spokusy. Коллектив, который он создал вместе с Алексом Дариэном, работает в жанрах постпанка и нью-вейва.

По словам Юлии Мантикоры, ар... Источник: instagram.com/cherep_spokusy_lampoviy Развернуть

К слову, это не первая попытка Черепанова попасть на Евровидение. В 2017 году он уже участвовал в Национальном отборе в составе группы Aghiazma. Тогда после вопроса ведущего Сергея Притулы о том, поют ли участники рок-группы колыбельные своим детям, музыкант ответил: "Я Игорь. Мне нравится делать детей. У меня их двое".

По словам Юлии Мантикоры, артист воспитывает двух дочерей: одной сейчас 19 лет, а другой – 16.

По словам Юлии Мантикоры, ар... Источник: скриншот Развернуть

Ранее OBOZ.UA сообщал, кто может представить Украину на Евровидении 2027. Среди претендентовоказалось 18 конкурсантов.