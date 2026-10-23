"Меня тошнило от увиденного". Отец Меган Маркл, от которого она отреклась много лет назад, может попасть в тюрьму из-за жуткой находки в его вещах

Отец Меган Маркл, с которым она не общается еще со свадьбы с принцем Гарри, 82-летний Томас Маркл может оказаться за решеткой после того, как его родной сын подал на него заявление в полицию. Томас-младший якобы нашел в доме папы на Филиппинах большое количество изображений сексуального насилия над детьми, поэтому правоохранители начали расследование и готовятся изъять все необходимые доказательства.

Соответствующую информацию сообщил таблоид The Sun. Отмечается, что сын Томаса Маркла впервые обнаружил эту отвратительную находку в мае, когда его отец был вынужден вернуться в США после перенесенного инсульта. Жуткие фото он якобы хранил вместе с памятными для их семьи вещами.

Томас Маркл якобы хранит дом... Источник: ITV Развернуть

"Когда я нашел эти материалы, я испугался и у меня не было другого выбора, кроме как сообщить о своем отце правоохранителям. Я годами поддерживал его, ухаживал за ним и помогал, но теперь с этим покончено. Я больше никогда не буду разговаривать с отцом, разве что меня вызовут дать показания против него", – заявил сводный брат Меган Маркл.

По данным таблоида, Томас-младший начал расследовать неприятную правду об отце после того, как случайно нашел в его старом мобильном телефоне 15-минутное видео с обнаженными малолетними девочками. Он утверждает, что на ролике были запечатлены сексуальные действия с участием детей, которым на вид было не больше 11 лет. Более того, среди этих материалов Томас-младший наткнулся на фото, на котором разглядел экран ноутбука, который стоял в прежнем доме его отца в Мексике.

"Меня тошнило от увиденного. Все это просто свалилось на меня, и я не знал, что делать. Я сразу понял, что это крайне незаконные материалы и, если бы я не разобрался с этим, мне грозило бы длительное заключение. Я чувствовал себя преданным, был в ярости и возмущен – и понял, что должен сообщить об этом правоохранителям", – рассказывал Томас-младший своим знакомым.

Сын Томаса Маркла сделал жут... Развернуть

10 июля он сообщил о жуткой находке на горячую линию ФБР, обратился в Национальный центр по вопросам пропавших без вести и эксплуатируемых детей в США и полицию штата Пенсильвания, где тогда жил его отец. По словам Томаса-младшего, в течение следующих 10 дней он не получил ответа, поэтому решил проверить остальные вещи папы.

Как утверждает сын Томаса Маркла, в четырех коробках вместе с наградами, памятными фотографиями и книгами его отец хранил кадры с обнаженными несовершеннолетними девушками. Еще больше мужчина был шокирован после того, как специалист помог ему получить доступ к жестким дискам папы.

"Я просто замер, когда на экране внезапно появились все файлы. Рабочий стол был заполнен миниатюрами изображений, которые вели к материалам с ужасными случаями сексуального насилия над детьми. К самому худшему из того, что только можно представить", – поделился сводный брат Меган Маркл.

После того как Томас-младший подал заявление на отца в полицию, Межведомственный совет по противодействию торговле людьми назначил для ведения дела специальную группу, работу которой будет координировать специализированный Центр защиты женщин и детей. ФБР также подтвердило получение материалов сына Томаса Маркла и, вероятно, начнет собственное расследование.

Что известно об отношениях Меган Маркл с отцом

Герцогиня Сассекская разорвала все связи с папой в 2018 году, незадолго до того, как официально стала женой принца Гарри. Тогда Томас Маркл проигнорировал просьбу пары избегать контактов с журналистами и согласился принять участие в постановочной фотосессии, где показал якобы подготовку к свадьбе. После инцидента отец Меган Маркл неоднократно заявлял, что сотрудничество с папарацци было ошибкой, однако герцогиня так и не смогла его простить.

Меган Маркл отреклась от отца в 2018 году

По данным источников, жена принца Гарри связалась с отцом лишь после того, как ему провели экстренную операцию по ампутации конечности, но "лед" между ними так и не растаял. В итоге в 2025 году Томас Маркл решил окончательно отдалиться от дочери, переехав из США в Юго-Восточную Азию.

"В основном я просто хочу покоя. В 80 лет никто из нас не знает, сколько нам осталось. Я хочу, чтобы все оставшееся мне время было спокойным, без ужасной драмы последних лет. Мне не нравятся некоторые поступки моей дочери, но я всегда буду любить ее. Мои двери всегда открыты для нее. Я люблю ее, и это никогда не изменится. Я люблю всех своих детей", – говорил отец герцогини Сассекской.

Томас Маркл поселился на Филиппинах. Там у него закрутился роман с младшей на 35 лет медсестрой Рио Канедо, с которой он познакомился в реабилитационном центре.

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