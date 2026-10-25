"Хочется засматриваться и заслушиваться": CHEEV очаровал украинцев клипом на песню "То не любов"

23 октября певец и автор песен CHEEV представляет новый сингл "То не любов" – историю о любви, которая выходит за рамки привычных представлений и заставляет усомниться даже в собственном понимании чувств.

В новой композиции артист рассказывает о состоянии, когда влюбленность настолько сильна, что обычного слова "любовь" кажется недостаточно.

Одна из идей трека заключается в том, что любовь тоже является искусством. В тексте CHEEV проводит параллели между чувствами и различными художественными образами: влюбленные сравнивают себя с произведением, достойным Лувра, находят гармонию друг в друге и словно живут в эпоху романтизма посреди современного декаданса.

Особую роль в песне играет игра с ожиданиями слушателя. На протяжении песни певец настойчиво повторяет "То не любов", однако в финале эта фраза меняется на "То все любов", раскрывая главную идею релиза – иногда чувства кажутся настолько масштабными, что их трудно назвать просто любовью, ведь это нечто более глубокое.

"Это не любовь" – не об отсутствии любви, а, наоборот, о ее избытке и о моменте, когда осознаешь, что чувствуешь гораздо больше, чем когда-либо прежде.

"Чтобы понять смысл этой песни, нужно дослушать ее до конца, ведь "Это не любовь" – на самом деле даже глубже, чем любовь", – рассказывает CHEEV.

CHEEV

Вместе с песней артист представляет клип, который заметно отличается от его предыдущих видеоработ. Одним из главных сюрпризов становится танец в исполнении самого CHEEV.

"Эта работа действительно отличается от моих предыдущих клипов, и да, я там впервые даже танцую", – делится артист.

А услышать "Это не любовь" вживую можно уже во время осеннего тура артиста, который проходит прямо сейчас.

Новый сингл CHEEV "То не любов" уже доступен на всех музыкальных платформах, а клип можно посмотреть на YouTube.

Его уже посмотрели более 80 тысяч пользователей. Они оставили восторженные отзывы о песне и самом клипе.

Скриншот