Журналисты нашли жуткие фото детей на заброшенном складе отца Меган Маркл, которого обвинила в педофилии собственная дочь

Около 20 коробок с фотографиями обнаженных девушек, книгами о педофилии и десятками видеокассет обнаружили журналисты британского таблоида Daily Mail в заброшенном складском помещении в Мексике. Его арендовал 82-летний Томас Маркл – отец герцогини Сассекской Меган Маркл, с которой он не общается с 2018 года.

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Издание также отметило, что передало информацию о находке в ФБР. Среди вещей были не только семейные фотографии и письма, но и материалы сексуального характера, в частности изображения обнаженных несовершеннолетних.

Также журналисты нашли негативы с фотографиями детей на пляже, которых тайно фотографировал, более 50 видеокассет, цифровые камеры и жесткие диски. При этом содержимое части носителей пока неизвестно, а сам Томас Маркл до сих пор отрицает какие-либо правонарушения.

Журналисты отправились в мексиканский город Росарито, где отец Меган жил после переезда из США. По данным издания, склад площадью около 1,4 квадратного метра он арендовал в 2017 году, но перестал платить за него в 2024-м. В итоге репортеру предоставили доступ в помещение, которое оставалось заброшенным.

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Их внимание привлекла книжная коллекция Маркла. Среди изданий были "Викторианские дети", "Юные Афродиты", "Голливудские лолиты", "Запрещенное сексуальное поведение и мораль" и "Невидимые дети". Некоторые из этих книг содержат изображения обнаженных детей или посвящены темам сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Кроме того, в складском помещении нашли семь жестких дисков, четыре флеш-накопителя, две цифровые камеры и старый компьютер. На одном из устройств была записка с инструкциями по запуску программы WinCleaner, которая может удалять информацию с жестких дисков. Рядом лежала бумажная тарелка с надписью DARK WEB и несколькими интернет-адресами. Что именно хранится на цифровых носителях, пока неизвестно.

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Журналисты также обратили внимание на более 50 видеокассет с названиями "Мальчики – Брат и сестра – Русские XX" и "Манильские ночи". Их содержимое пока также не установлено.

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Что известно об обвинениях в адрес Томаса Маркла

Новая находка стала новой деталью скандала, который разгорелся после заявлений сводного брата Меган – Томаса Маркла-младшего. Ранее он сообщил филиппинской полиции, что нашел в вещах отца четыре коробки с материалами сексуального характера, которые могут содержать сотни или даже тысячи изображений сексуального насилия над детьми.

Мужчина признался, что увиденное шокировало его, и заявил, что больше не собирается защищать отца. Он также публично извинился перед сестрой за то, что на протяжении многих лет вставал на сторону Томаса Маркла во время их конфликтов.

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"Меган, мне так, так жаль. Теперь я знаю, что последние девять лет защищал не того человека. Увидев то, что я видел, я считаю, что человек, которого я защищал и о котором заботился, – это монстр", – заявил Томас-младший.

В частности, герцогиня Сассекская прекратила общение с отцом незадолго до свадьбы с принцем Гарри в 2018 году. Тогда Томас Маркл оказался в центре скандала из-за постановочных фотографий для папарацци, а позже не приехал на церемонию из-за якобы проблем со здоровьем.

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Однако недавно стало известно, что Меган Маркл знала о тревожных обвинениях в адрес отца еще после свадьбы. По ее словам, британская полиция сообщила ей, что обстоятельства проверяются, а публичные заявления могут навредить расследованию.

Ранее OBOZ.UA писал, что герцогиня также объяснила, что именно желание защитить детей стало главной причиной, по которой она не позволяет Томасу Марклу контактировать с ее принцем Арчи и принцессой Лилибет.