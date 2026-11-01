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Журналисты нашли жуткие фото детей на заброшенном складе отца Меган Маркл, которого обвинила в педофилии собственная дочь

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read3 мин
327
Журналисты нашли жуткие фото детей на заброшенном складе отца Меган Маркл, которого обвинила в педофилии собственная дочь
Журналисты нашли жуткие фото детей на заброшенном складе отца Меган Маркл

Около 20 коробок с фотографиями обнаженных девушек, книгами о педофилии и десятками видеокассет обнаружили журналисты британского таблоида Daily Mail в заброшенном складском помещении в Мексике. Его арендовал 82-летний Томас Маркл – отец герцогини Сассекской Меган Маркл, с которой он не общается с 2018 года.

Издание также отметило, что передало информацию о находке в ФБР. Среди вещей были не только семейные фотографии и письма, но и материалы сексуального характера, в частности изображения обнаженных несовершеннолетних.

Журналисты нашли жуткие фото детей на заброшенном складе отца Меган Маркл, которого обвинила в педофилии собственная дочь

Отец Меган Маркл арендовал склад. Источник: Daily Mail

Также журналисты нашли негативы с фотографиями детей на пляже, которых тайно фотографировал, более 50 видеокассет, цифровые камеры и жесткие диски. При этом содержимое части носителей пока неизвестно, а сам Томас Маркл до сих пор отрицает какие-либо правонарушения.

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Журналисты нашли жуткие фото детей на заброшенном складе отца Меган Маркл, которого обвинила в педофилии собственная дочь

Что нашли на складе. Источник: Daily Mail

Журналисты отправились в мексиканский город Росарито, где отец Меган жил после переезда из США. По данным издания, склад площадью около 1,4 квадратного метра он арендовал в 2017 году, но перестал платить за него в 2024-м. В итоге репортеру предоставили доступ в помещение, которое оставалось заброшенным.

Журналисты нашли жуткие фото детей на заброшенном складе отца Меган Маркл, которого обвинила в педофилии собственная дочь

Репортеры нашли фотографии с детьми. Источник: Daily Mail

Их внимание привлекла книжная коллекция Маркла. Среди изданий были "Викторианские дети", "Юные Афродиты", "Голливудские лолиты", "Запрещенное сексуальное поведение и мораль" и "Невидимые дети". Некоторые из этих книг содержат изображения обнаженных детей или посвящены темам сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Журналисты нашли жуткие фото детей на заброшенном складе отца Меган Маркл, которого обвинила в педофилии собственная дочь

Некоторые из этих книг содержат изображения обнаженных детей. Источник: Daily Mail

Кроме того, в складском помещении нашли семь жестких дисков, четыре флеш-накопителя, две цифровые камеры и старый компьютер. На одном из устройств была записка с инструкциями по запуску программы WinCleaner, которая может удалять информацию с жестких дисков. Рядом лежала бумажная тарелка с надписью DARK WEB и несколькими интернет-адресами. Что именно хранится на цифровых носителях, пока неизвестно.

Журналисты нашли жуткие фото детей на заброшенном складе отца Меган Маркл, которого обвинила в педофилии собственная дочь

В складском помещении нашли семь жестких дисков, четыре флеш-накопителя, две цифровые камеры и старый компьютер. Источник: Daily Mail

Журналисты также обратили внимание на более 50 видеокассет с названиями "Мальчики – Брат и сестра – Русские XX" и "Манильские ночи". Их содержимое пока также не установлено.

Журналисты нашли жуткие фото детей на заброшенном складе отца Меган Маркл, которого обвинила в педофилии собственная дочь

На складе нашли кучу книг. Источник: Daily Mail

Что известно об обвинениях в адрес Томаса Маркла

Новая находка стала новой деталью скандала, который разгорелся после заявлений сводного брата Меган – Томаса Маркла-младшего. Ранее он сообщил филиппинской полиции, что нашел в вещах отца четыре коробки с материалами сексуального характера, которые могут содержать сотни или даже тысячи изображений сексуального насилия над детьми.

Мужчина признался, что увиденное шокировало его, и заявил, что больше не собирается защищать отца. Он также публично извинился перед сестрой за то, что на протяжении многих лет вставал на сторону Томаса Маркла во время их конфликтов.

Журналисты нашли жуткие фото детей на заброшенном складе отца Меган Маркл, которого обвинила в педофилии собственная дочь

Меган Маркл отреклась от отца в 2018 году

"Меган, мне так, так жаль. Теперь я знаю, что последние девять лет защищал не того человека. Увидев то, что я видел, я считаю, что человек, которого я защищал и о котором заботился, – это монстр", – заявил Томас-младший.

В частности, герцогиня Сассекская прекратила общение с отцом незадолго до свадьбы с принцем Гарри в 2018 году. Тогда Томас Маркл оказался в центре скандала из-за постановочных фотографий для папарацци, а позже не приехал на церемонию из-за якобы проблем со здоровьем.

Журналисты нашли жуткие фото детей на заброшенном складе отца Меган Маркл, которого обвинила в педофилии собственная дочь

Маркл решила не позволять своему отцу общаться с ее детьми. Источник: instagram.com/meghan

Однако недавно стало известно, что Меган Маркл знала о тревожных обвинениях в адрес отца еще после свадьбы. По ее словам, британская полиция сообщила ей, что обстоятельства проверяются, а публичные заявления могут навредить расследованию.

Ранее OBOZ.UA писал, что герцогиня также объяснила, что именно желание защитить детей стало главной причиной, по которой она не позволяет Томасу Марклу контактировать с ее принцем Арчи и принцессой Лилибет.

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