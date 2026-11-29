Мама украинского шеф-повара колумбийского происхождения Эктора Хименес-Браво – Архенис – попала в больницу после несчастного случая. Женщина серьезно травмировала руку и потеряла много крови.

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Медики оказали ей необходимую помощь, однако впереди ее ждет сложная операция. О госпитализации мамы кулинар сообщил в InstaStories (некоторые кадры могут шокировать!).

По его словам, несчастный случай произошел накануне, вероятно, в Колумбии. Сейчас рядом с женщиной находятся брат и сестра Эктора, а сам он постоянно на связи с родными.

"Мне приходится начинать это воскресное утро с неутешительных новостей. Моя мамочка сейчас в больнице. Сегодня ей проведут операцию в больнице моего родного города. Вчера с ней произошел несчастный случай. Она травмировала руку и потеряла много крови. Врачи оказали всю необходимую помощь, но сложная операция еще впереди", – поделился шеф-повар.

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Эктор очень переживает за близкого человека. Он трогательно обратился к маме, назвав ее своей главной поддержкой и источником силы. Также знаменитость попросил подписчиков помолиться о том, чтобы операция прошла успешно, а женщина выздоровела.

"Моя мама – это мое место силы, моя поддержка и моя душа. Я очень переживаю за нее. Мои брат и сестра сейчас с ней, я постоянно на связи. Давайте помолимся вместе, чтобы операция прошла успешно и мама преодолела это испытание судьбы", – написал кулинар.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что Эктор Хименес-Браво впервые за 5 лет вернулся в родной дом в Канаде и показал, где жил до популярности.