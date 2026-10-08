Ветеран войны DAVYD довел сеть до мурашек лирической песней о любви

Певец и ветеран российско-украинской войны DAVYD (настоящее имя – Давид Маскиса) выпустил свой дебютный авторский трек "Засинай". Центральной темой лирической композиции стала история о близости, любви и желании оставаться рядом со "своим" человеком. Замысел песни наиболее ярко передает строка: "Засыпай на моих руках, будь всегда рядом со мной".

Видео дня

Артист также представил клип на свою первую композицию, который можно посмотреть на платформе YouTube. Видеоработа рассказывает о двух влюбленных, чьи чувства подвергаются испытаниям войной: дальнейшая судьба мужчины неизвестна, а женщина чувствует его присутствие в знакомых местах и воспоминаниях.

Одну из главных ролей в клипе исполнил актер и ветеран войны Сергей Журавлев, который является звездой триллера "Киллхаус". Его экранной партнершей стала победительница Национального конкурса "КРАСА КРАЇНИ / Mrs Ukraine 2026" Алина Зозуля. Они мастерски сыграли влюбленную пару, которую разлучает война.

Стоит подчеркнуть, что над клипом работала команда, которая знакома с вооруженной агрессией по собственному опыту. Режиссером ролика выступил ветеран войны Вадим Кодачигов с позывным FAUST, а оператором также стал военнослужащий.

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Видеоряд и смысл трека "Засинай" тронули сердца украинцев, о чем они искренне признались в комментариях:

"Пробирает до мурашек".

"Очень сильный клип. История, которая больно отзывается в душе. От любви и счастья – до тишины и черно-белой жизни после потери".

"Прекрасный голос, невероятно красивая песня".

Главные истории дня

Отметим, что широкая аудитория узнала о DAVYD после финала второго сезона проекта Тины Кароль "Дом звукозаписи". В рамках шоу артист вместе с коллегой по цеху YARMAK исполнил трек "Не говоря никому". DAVYD также стал финалистом 12-го сезона "Голоса страны", а в этом году выступит в роли вокального наставника проекта.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Ада Роговцева снялась в трогательном клипе военнослужащего ВСУ, который довел сеть до слез.