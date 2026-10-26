''Так не делается''. Актриса Полина Василина рассказала, чем обернулись для нее откровенные сцены в новом фильме

Актриса Полина Василина, сыгравшая главную женскую роль в фильме "Довженко. Первый взгляд", призналась, что съемки откровенных сцен стали для нее травматичным опытом. По словам артистки, процесс организации таких эпизодов оставил вопросы.

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Об этом Василина рассказала в интервью OBOZ.UA. Фильм "Довженко. Первый взгляд" идет в украинском кинопрокате.

"Довженко. Первый взгляд" – это украинская историческая драма о молодом Александре Довженко, его становлении в кино и бурном периоде жизни в Одессе, где переплетаются творческие амбиции, искусство и любовный треугольник с участием балерины Иды Пензо и писателя Юрия Яновского.

По словам Полины Василины, которая играет балерину Иду Пензо, поначалу она была настолько увлечена историей и пониманием ее важности, что сосредоточилась прежде всего на самой роли. Она осознавала, что для этой истории недостаточно одного лишь флирта и романтических взглядов, ведь сюжет требовал большей откровенности. Однако, когда дело дошло до съемок, все оказалось гораздо сложнее, чем она ожидала.

"Для меня это был первый опыт. Мне стало тяжело, как только я узнала, что в сценарии будут такие сцены. И, наверное, сначала я не до конца осознавала, что меня ждет. Я была настолько увлечена историей и пониманием ее важности, что прежде всего думала об этом. Но это фильм, в котором невозможно было ограничиться сценами, где герои пьют чай, флиртуют и смотрят друг другу в глаза. Эта история требовала большей откровенности. Поэтому я понимала, зачем эти сцены нужны в фильме", – рассказала Василина.

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"Но не буду скрывать: этот опыт был для меня травматичным, – продолжила актриса. – Съемочная команда об этом знает, я не скрывала. У нас не было координатора интимных сцен, и на площадке сложилась некомфортная для меня атмосфера. Это травмировало. Пока не знаю, когда решусь на подобный опыт снова. Такие сцены – серьезное испытание для актеров, и каждый переживает их по-своему. Но в любом случае это граница, которую приходится переступать".

Главные истории дня

Василина отметила, что подобные эпизоды требуют особенно тщательной подготовки. По ее мнению, важно заранее согласовывать каждое движение и каждый кадр, ведь в таких ситуациях актеры и без того выходят за пределы привычной зоны комфорта. "Так не делается. Такие сцены нельзя снимать в атмосфере, которая сложилась на площадке. Мне было очень некомфортно – не из-за партнеров в кадре, а из-за того, как был выстроен процесс", – подчеркнула она.

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Актриса не стала раскрывать подробности того, что именно происходило за кадром, назвав это внутренней историей съемочной команды. При этом она призналась, что этот опыт стал для нее важным уроком и заставил иначе взглянуть на подготовку к интимным сценам.

Отдельным испытанием для Василины стала премьера фильма. Она волновалась не только из-за реакции зрителей, но и из-за того, как ее возлюбленный Максим Рягин воспримет откровенные эпизоды.

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Кроме того, актриса не знала, как именно смонтируют эти сцены и как они будут выглядеть в финальной версии фильма: "Монтаж может сделать сцену более вульгарной, придать ей другой оттенок. Даже ракурс способен изменить восприятие и показать то, чего на самом деле не было на площадке". В итоге результат ее не разочаровал. Василина добавила, что в целом считает откровенные эпизоды эстетичными и чувственными, однако одну из сцен назвала лишней, поскольку, по ее мнению, она ничего не добавляет к истории.

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Ранее OBOZ.UA писал, что посмотреть в кино на этой неделе: режиссер Валентин Васянович рассказал о будущем Украины после победы, к которому мы не готовы.

Полное интервью с Полиной Василиной читайте на OBOZ.UA здесь. Актриса рассказала о ограблении и преследовании несколько лет назад, последствия которых ощущает до сих пор, а также об отношениях с актером Максимом Рягиным и желании вырваться из амплуа красивой девушки в комедиях.