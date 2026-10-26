''Так не делается''. Актриса Полина Василина рассказала, чем обернулись для нее откровенные сцены в новом фильме

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Озвучен тариф на свет в Украине с 1 ноябряУкраинцам назвали тариф на свет с 1 ноября 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч"Не понимаю, что произошло": звездный гимнаст Ковтун, отказавшийся от Украины и сменивший гражданство, не смог объяснить провал на ЧМ"Не понимаю, что произошло": звездный гимнаст Ковтун, отказавшийся от Украины и сменивший гражданство, не смог объяснить провал на ЧМВосемь недель испытаний: три даты до конца года, которые могут изменить ход войны. Интервью с ДолговымВосемь недель испытаний: три даты до конца года, которые могут изменить ход войны. Интервью с ДолговымВесит более 2,5 кг: в Польше нашли огромный белый гриб. ФотоВесит более 2,5 кг: в Польше нашли огромный белый гриб. ФотоПочему реактивные дроны начали долетать до Ровенской, Волынской и Львовской областей: в Воздушных силах дали ответПочему реактивные дроны начали долетать до Ровенской, Волынской и Львовской областей: в Воздушных силах дали ответВ сети нашли забытый хит Мурата Насырова на украинском языке: Сумская поделилась воспоминаниями о звезде, смерть которого связывают с ПутинымВ сети нашли забытый хит Мурата Насырова на украинском языке: Сумская поделилась воспоминаниями о звезде, смерть которого связывают с ПутинымИллюстрация: двор жилого дома во время отключений электроэнергии в Украине в декабре 2025 годаПо Украине распространяются отключения света: усиленные графики действуют в Киеве и 11 областях"Где взять людей и технику?" Российский пропагандист признался, что армия Путина не способна на масштабные прорывы фронта. Видео"Где взять людей и технику?" Российский пропагандист признался, что армия Путина не способна на масштабные прорывы фронта. ВидеоПутин потребует сократить присутствие НАТО до границ 1997 года на переговорах по Украине: The Telegraph раскрыл план КремляПутин потребует сократить присутствие НАТО до границ 1997 года на переговорах по Украине: The Telegraph раскрыл план КремляИллюстрация – два пожилых мужчины со смартфонамиПенсионерам в Украине предлагают спецтариф на мобильную связь: какова цена и условия

"Так не делается". Актриса Полина Василина рассказала, чем обернулись для нее откровенные сцены в новом фильме

Оксана ГейдорОксана Гейдор
Time to read3 мин
1,0 т.
"Так не делается". Актриса Полина Василина рассказала, чем обернулись для нее откровенные сцены в новом фильме
Полина Василина

Актриса Полина Василина, сыгравшая главную женскую роль в фильме "Довженко. Первый взгляд", призналась, что съемки откровенных сцен стали для нее травматичным опытом. По словам артистки, процесс организации таких эпизодов оставил вопросы.

Об этом Василина рассказала в интервью OBOZ.UA. Фильм "Довженко. Первый взгляд" идет в украинском кинопрокате.

''Так не делается''. Актриса Полина Василина рассказала, чем обернулись для нее откровенные сцены в новом фильме

В фильме "Довженко. Первый взгляд" героиня Василины оказывается в любовном треугольнике. Источник: facebook.com/dovzhenko.legend

"Довженко. Первый взгляд" – это украинская историческая драма о молодом Александре Довженко, его становлении в кино и бурном периоде жизни в Одессе, где переплетаются творческие амбиции, искусство и любовный треугольник с участием балерины Иды Пензо и писателя Юрия Яновского.

Читайте также
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
15,5 т.
Друг Элтона Джона признался, какую ужасную привычку имел легендарный певец: она мешала спать по ночам
15,5 т.
Друг Элтона Джона признался, какую ужасную привычку имел легендарный певец: она мешала спать по ночам
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
2,1 т.
"Мое дорогое тело..." alyona alyona после уменьшения желудка написала эмоциональное письмо и показала свою фигуру "до"
2,1 т.
"Мое дорогое тело..." alyona alyona после уменьшения желудка написала эмоциональное письмо и показала свою фигуру "до"
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
1,1 т.
Предательница Стужук призналась, что сделала с роскошным домом в Киеве, который забросали "коктейлями Молотова", и куда делся ее автопарк
1,1 т.
Предательница Стужук призналась, что сделала с роскошным домом в Киеве, который забросали "коктейлями Молотова", и куда делся ее автопарк

По словам Полины Василины, которая играет балерину Иду Пензо, поначалу она была настолько увлечена историей и пониманием ее важности, что сосредоточилась прежде всего на самой роли. Она осознавала, что для этой истории недостаточно одного лишь флирта и романтических взглядов, ведь сюжет требовал большей откровенности. Однако, когда дело дошло до съемок, все оказалось гораздо сложнее, чем она ожидала.

"Для меня это был первый опыт. Мне стало тяжело, как только я узнала, что в сценарии будут такие сцены. И, наверное, сначала я не до конца осознавала, что меня ждет. Я была настолько увлечена историей и пониманием ее важности, что прежде всего думала об этом. Но это фильм, в котором невозможно было ограничиться сценами, где герои пьют чай, флиртуют и смотрят друг другу в глаза. Эта история требовала большей откровенности. Поэтому я понимала, зачем эти сцены нужны в фильме", – рассказала Василина.

''Так не делается''. Актриса Полина Василина рассказала, чем обернулись для нее откровенные сцены в новом фильме

Фрагмент фильма "Довженко. Первый взгляд". Источник: facebook.com/dovzhenko.legend

"Но не буду скрывать: этот опыт был для меня травматичным, – продолжила актриса. – Съемочная команда об этом знает, я не скрывала. У нас не было координатора интимных сцен, и на площадке сложилась некомфортная для меня атмосфера. Это травмировало. Пока не знаю, когда решусь на подобный опыт снова. Такие сцены – серьезное испытание для актеров, и каждый переживает их по-своему. Но в любом случае это граница, которую приходится переступать".

''Так не делается''. Актриса Полина Василина рассказала, чем обернулись для нее откровенные сцены в новом фильме

Фрагмент фильма "Довженко. Первый взгляд". Источник: facebook.com/dovzhenko.legend

Василина отметила, что подобные эпизоды требуют особенно тщательной подготовки. По ее мнению, важно заранее согласовывать каждое движение и каждый кадр, ведь в таких ситуациях актеры и без того выходят за пределы привычной зоны комфорта. "Так не делается. Такие сцены нельзя снимать в атмосфере, которая сложилась на площадке. Мне было очень некомфортно – не из-за партнеров в кадре, а из-за того, как был выстроен процесс", – подчеркнула она.

Актриса не стала раскрывать подробности того, что именно происходило за кадром, назвав это внутренней историей съемочной команды. При этом она призналась, что этот опыт стал для нее важным уроком и заставил иначе взглянуть на подготовку к интимным сценам.

Отдельным испытанием для Василины стала премьера фильма. Она волновалась не только из-за реакции зрителей, но и из-за того, как ее возлюбленный Максим Рягин воспримет откровенные эпизоды.

''Так не делается''. Актриса Полина Василина рассказала, чем обернулись для нее откровенные сцены в новом фильме

Полина Василина и актер Максим Рягин на премьерном показе фильма. Источник: facebook.com/dovzhenko.legend

Кроме того, актриса не знала, как именно смонтируют эти сцены и как они будут выглядеть в финальной версии фильма: "Монтаж может сделать сцену более вульгарной, придать ей другой оттенок. Даже ракурс способен изменить восприятие и показать то, чего на самом деле не было на площадке". В итоге результат ее не разочаровал. Василина добавила, что в целом считает откровенные эпизоды эстетичными и чувственными, однако одну из сцен назвала лишней, поскольку, по ее мнению, она ничего не добавляет к истории.

Ранее OBOZ.UA писал, что посмотреть в кино на этой неделе: режиссер Валентин Васянович рассказал о будущем Украины после победы, к которому мы не готовы.

Полное интервью с Полиной Василиной читайте на OBOZ.UA здесь. Актриса рассказала о ограблении и преследовании несколько лет назад, последствия которых ощущает до сих пор, а также об отношениях с актером Максимом Рягиным и желании вырваться из амплуа красивой девушки в комедиях.

Похожие темы
интервьюкиносъемкиПолина ВасилинаПолина Василина
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!