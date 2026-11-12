"Мир наизнанку" расширяет географию съемок, чтобы показать опыт стран, полезный Украине во время войны: Комаров готовит выпуски об Израиле

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояЭта зима может стать решающей, ультиматум прозвучит для Путина: интервью с генералом РоманенкоЭта зима может стать решающей, ультиматум прозвучит для Путина: интервью с генералом РоманенкоПравила для украинских беженцев. Иллюстративное фото.Из этой страны ЕС за месяц "сбежали" 80 тыс. украинских беженцев: куда едут чаще всегоВ Санкт-Петербурге взорвался автомобиль с полковником РФ, он погиб на месте: кого могли ликвидировать. Фото и видеоВ Санкт-Петербурге взорвался автомобиль с полковником РФ, он погиб на месте: кого могли ликвидировать. Фото и видеоИллюстрация – ГСЧС работает на месте российского удараЭнергетики показали огромную воронку на месте удара РФ по подстанции. ВидеоПутин сделал циничное заявление об Украине и заговорил о "гуманитарной миссии" в Константиновке по примеру ОлешекПутин сделал циничное заявление об Украине и заговорил о "гуманитарной миссии" в Константиновке по примеру ОлешекКиев 1982 года глазами бразильского туриста: в сети опубликовали архивные фотоКиев 1982 года глазами бразильского туриста: в сети опубликовали архивные фотоКиев будет помогать бизнесу преодолевать вызовы войны, – КличкоКиев будет помогать бизнесу преодолевать вызовы войны, – КличкоПэрис Хилтон показала свою дочь-"копию" от суррогатной матери: как выглядит 3-летняя малышка Лондон. ФотоПэрис Хилтон показала свою дочь-"копию" от суррогатной матери: как выглядит 3-летняя малышка Лондон. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Мир наизнанку" расширяет географию съемок, чтобы показать опыт стран, полезный Украине во время войны: Комаров готовит выпуски об Израиле

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read1 мин
261
"Мир наизнанку" расширяет географию съемок, чтобы показать опыт стран, полезный Украине во время войны: Комаров готовит выпуски об Израиле
"Мир наизнанку" расширяет географию съемок, чтобы показать опыт стран, полезный Украине во время войны: Комаров готовит выпуски об Израиле. Источник: Скриншот с видео

Журналист и автор проекта Дмитрий Комаров обсудил с послом Роем Розенблитом будущие выпуски об Израиле. Команда "Мира наизнанку" уже начала подготовку к съемкам.

Об этом сообщили на странице Посольства Государства Израиль в Украине. Отмечается, что Комаров обсудил с послом Розенблитом актуальную для Украины тему будущего документального проекта.

"Мир наизнанку" расширяет географию съемок, чтобы показать опыт других стран, полезный Украине во время войны и в период послевоенного восстановления. Израиль – одна из первых стран, где запланированы съемки", – говорится в публикации.

Читайте также
Анастасия КакунАнастасия Какун
112,3 т.
"Как можно иметь такую пенсию?" Народная артистка Светлана Билоножко рассказала о "недостойных" выплатах от государства
112,3 т.
"Как можно иметь такую пенсию?" Народная артистка Светлана Билоножко рассказала о "недостойных" выплатах от государства
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
12,2 т.
"Холостяк" Кравцов озадачил правдой о своих чувствах на шоу и намекнул, нашел ли любовь в финале
12,2 т.
"Холостяк" Кравцов озадачил правдой о своих чувствах на шоу и намекнул, нашел ли любовь в финале
Анастасия КакунАнастасия Какун
6,8 т.
"Просто захватывает дух": звезда "Игры престолов" рассказал, что его поразило в Украине и почему жена была против этого визита
6,8 т.
"Просто захватывает дух": звезда "Игры престолов" рассказал, что его поразило в Украине и почему жена была против этого визита

Встреча состоялась в Киеве. Среди тем – израильский опыт в сфере противовоздушной обороны и гражданской защиты, служба в резерве и возвращение ветеранов к гражданской жизни. Также речь шла о больнице "Рамбам" в Хайфе, где во время обстрелов подземную парковку превращали в защищенный госпиталь.

Во время встречи посол Рой Розенблит поделился собственным опытом службы в Армии обороны Израиля и работы дипломатом. По его мнению, украинским зрителям может быть интересно узнать, как израильтяне живут и строят планы в условиях длительной военной угрозы.

Даты съемок в сообщении не называют. Однако уточняется, что по итогам встречи Посольство и Дмитрий Комаров договорились о сотрудничестве и начали подготовку к съемкам.

С начала полномасштабного вторжения Дмитрий Комаров снимал только в Украине. Он с камерой сопровождал украинские подразделения во время боевых операций, первым из журналистов снял только что освобожденные Бучу, Ирпень и Гостомель, документировал контрнаступление в Харьковской области и освобождение Херсона, а также документировал события войны.

Похожие темы
УкраинаИзраильДмитрий КомаровДмитрий Комаров
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!