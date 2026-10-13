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Певица Ирина Федишин потеряла дочь и едва не умерла сама: что известно

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
icon 1,0 т.
Певица Ирина Федишин потеряла дочь и едва не умерла сама: что известно
Ирина Федишин была беременна третьим ребенком. Источник: Instagram/vitaliy_chovnyk

Украинская певица Ирина Федишин, недавно объявившая о третьей беременности, потеряла ребенка. По словам ее мужа Виталия Човника, 39-летняя артистка сама при этом была близка к смерти.

Об этом он сообщил в Instagram вечером 13 октября. "Ирина жива, но находится в тяжелом состоянии, мы едва не потеряли и ее", – написал Човник.

Муж Федишин отметил, что сейчас переживает самые страшные дни в своей жизни. Он попросил помолиться за душу их дочери, а также за здоровье и выздоровление Ирины.

Певица Ирина Федишин потеряла дочь и едва не умерла сама: что известно

Виталий Човник в Instagram Stories

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О третьей беременности певица сообщила 19 августа. "Скоро наша семья пополнится. Не верится, что я переживаю такие особенные и счастливые моменты уже в третий раз в своей жизни", – поделилась тогда артистка.

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