В Турции задержали актрису Дениз Чакир, известную по роли Шах-султан (сестры султана Сулеймана) в известном сериале "Великолепный век: Роксолана". Она стала одной из фигуранток масштабного расследования о незаконном обороте наркотиков и проституции, в рамках которого правоохранители выдали ордера на арест более трех десятков человек.

Видео дня

Как сообщает турецкое издание Yeni Şafak, Главная прокуратура Стамбула объявила о выдаче ордеров на арест 35 подозреваемых. Из них 19 человек уже задержали.

По данным правоохранителей, расследование касается подозрений в проституции, незаконном обороте и поставках наркотиков, а также их хранении и употреблении. Основанием для следственных действий стали показания подозреваемых и очевидцев, заявления свидетелей и результаты экспертиз изъятых мобильных телефонов и цифровых материалов.

"В рамках расследования, начатого из-за подозрения в употреблении или хранении наркотических веществ, было принято решение о задержании 35 подозреваемых. Сообщаем общественности, что расследование продолжается по всем направлениям", – отметили в прокуратуре.

Пока неизвестно, предъявили ли Дениз Чакир официальные обвинения и будет ли она оставаться под стражей.

Это уже не первый случай, когда турецкие знаменитости из "Великолепного века" попадают в поле зрения правоохранителей из-за подобных дел.

Как рассказывал OBOZ.UA, в начале года задерживали Эзги Эйюбоглу, которая сыграла Айбиге Хатун в популярном сериале. Ее имя также фигурировало в масштабном уголовном деле, которое касается незаконного оборота наркотиков, проституции и хранения оружия.