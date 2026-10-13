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Умерла звезда сериала "Во все тяжкие": подозревают самоубийство. Фото

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
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Умерла звезда сериала "Во все тяжкие": подозревают самоубийство. Фото
Умер американский актёр Ри Джей Митт. Источник: 1-Ursula Coyote/AMC/2-Getty Images/коллаж OBOZ.UA

В США в возрасте 34 лет скончался американский актер Ри Джей Митт, известный по роли Уолтера Уайта-младшего в сериале "Во все тяжкие". По предварительным данным правоохранительных органов, причиной смерти стало самоубийство.

Об этом пишет TMZ. Смерть Ри Джей Митта подтвердили представители актера.

Что известно о смерти Ри-Джей Митта

Актера нашли мертвым в понедельник, 12 октября, в Техасе. Как сообщил изданию представитель окружных властей, Митт скончался в результате самоубийства.

Умерла звезда сериала ''Во все тяжкие'': подозревают самоубийство. Фото

Актёру Ри-Джей Митту было 34 года. Источник: Getty Images

Трагическую новость также подтвердили представители звезды.

"С глубокой скорбью сообщаем о трагической смерти любимого актера, благотворителя и ярого защитника прав людей с инвалидностью", – отметили они.

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По данным TMZ, правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств смерти актера.

Представители Митте попросили уважать частную жизнь его семьи и близких.

Митте сыграл сына главного героя сериала "Во все тяжкие"

Ри Джей Митте получил широкую известность благодаря роли Уолтера "Флинна" Уайта-младшего в культовом сериале AMC "Во все тяжкие" (Breaking Bad), где он сыграл сына главного героя Уолтера Уайта.

Умерла звезда сериала ''Во все тяжкие'': подозревают самоубийство. Фото

Кадр из фильма. Источник: Ursula Coyote/AMC

Умерла звезда сериала ''Во все тяжкие'': подозревают самоубийство. Фото

Ри Джей Митт в фильме "Во все тяжкие". Источник: Ursula Coyote/AMC

Умерла звезда сериала ''Во все тяжкие'': подозревают самоубийство. Фото

Кадр из фильма "Во все тяжкие". Источник: Скриншот

Актер снялся в 56 эпизодах сериала.

Помимо "Во все тяжкие", он снимался в фильмах "Комната дуба" и "Расплата", а также в сериале "Стражи справедливости".

На прошлой неделе Митте появился в подкасте Джо Вулписа, где рассказывал о том, как "Во все тяжкие" изменил его жизнь, и о близких отношениях с коллегами по сериалу после завершения съемок.

Ри Джей Митт в течение пяти лет встречался с Кеннеди Суарес. В прошлом году он сделал предложение своей возлюбленной. Помолвка состоялась 10 октября во время благотворительного мероприятия Dia del Sol 2025 в Карлсбаде, Калифорния.

Умерла звезда сериала ''Во все тяжкие'': подозревают самоубийство. Фото

Ри Джей Митт сделал предложение Кеннеди Суарес. Источник: People

Актер жил с церебральным параличом

У Митта был церебральный паралич, как и у его персонажа в "Во все тяжкие". По словам представителей актера, личный опыт помог ему достоверно сыграть Уолтера-младшего и привлечь внимание к вопросам доступности и инклюзии.

Умерла звезда сериала ''Во все тяжкие'': подозревают самоубийство. Фото

Митт был послом организаций United Cerebral Palsy и Shriners Children's, а также возглавлял фонд Mitte Foundation. Источник: Getty Images

Он был послом организаций United Cerebral Palsy и Shriners Children's, а также возглавлял фонд Mitte Foundation, который поддерживал благотворительные и общественные инициативы.

Представители актера отметили, что Митт использовал свою публичную платформу для борьбы со стереотипами и расширения представительства людей с инвалидностью в кино и на телевидении.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб украинский актер, ведущий артист Центра современного искусства "ДАХ" Игорь Постолов. Он защищал Украину на Донецком направлении

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