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Умер звездный актер "Топ Ган", получивший премию "Эмми": чем он еще был известен. Фото

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read2 мин
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Умер звездный актер "Топ Ган", получивший премию "Эмми": чем он еще был известен. Фото
Том Скерритт во время выступления на Chicago Comic. 26 апреля 2024 года в Чикаго (штат Иллинойс, США). Источник: Daniel Boczarski / Getty Images

В США на 94-м году жизни скончался Томас Рой Скерритт, актерская карьера которого длилась более шести десятилетий. Больше всего он известен по ролям в телесериале "Застава фехтовальщиков" (Picket Fences), "Чужой" (Alien) и "Лучший стрелок" (Top Gun).

Скерритта не стало в среду, 21 октября. Об этом пишет The Hollywood Reporter, ссылаясь на заявление его семьи. Близкие заявили, что жизнь 93-летнего актера оборвалась по естественным причинам.

"Мы разбиты горем из-за его утраты. Хотя мир знал Тома благодаря его замечательной актерской карьере, мы знали его за его чувство юмора, любознательность, мудрость, щедрость и любовь, которую он принес в нашу жизнь. Он глубоко заботился о воображении, творчестве, рассказывании историй, служении, ветеранах и природе, помогал другим найти собственный голос и поделиться им", – говорится в заявлении семьи.

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Умер звездный актер ''Топ Ган'', получивший премию ''Эмми'': чем он еще был известен. Фото

Том Скерритт на церемонии вручения премии "Золотой глобус". 20 января 1990 года, Беверли-Хиллз (штат Калифорния). Источник: Ron Galella Collection via Getty Images

У Скерритта осталось пятеро детей (Энди, Эрин, Мэтт, Коллин и Эмико), пятеро внуков (Сара, Мэддисон, Санни, Луиза и Джорджия) и двое правнуков (Мэриголд и Рави).

Вдовой осталась 56-летняя Джули Токашики, третья жена Томаса Скерритта. Они поженились в 1998-м, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте.

Карьера Тома Скерритта

На сайте IMDb есть информация о 176 актерских работах Скерритта. Последний фильм с его участием – "Сломленный" (Broke) – вышел в 2025 году.

Скерритт родился 25 августа 1933-го в Детройте (Мичиган, США). После окончания средней школы он поступил на службу в ВВС, надеясь увидеть мир, но большую часть службы провел в Остине. Затем Скерритт вернулся в родной город, чтобы изучать английский язык в Университете штата Уэйн.

Решив развиваться как писатель или режиссер, Скерритт перевелся в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где также занимался актерским мастерством и пытался преодолеть свою застенчивость. Тогда он даже не мечтал, что сможет зарабатывать этим на жизнь.

"Меня случайно наняли актером для небольшого малобюджетного фильма, и я подумал: "Эй, это отличный способ научиться быть режиссером, стать участником реального процесса создания фильма", – рассказывал он Film Comment в 2016 году.

Скерритт объяснил, что тогда не верил в свои актерские способности. "Вы же знаете, нельзя стать режиссером, просто учась в университете. Практические знания, которые можно получить, находясь на съемочной площадке, наблюдая за тем, как люди разговаривают, как они подходят к бизнесу, – это было преимущество, которое я видел в этом", – отмечал он.

Этим малобюджетным фильмом была "Охота на войне" (War Hunt). Картина вышла в 1962-м. С тех пор Скерритт продолжал сниматься.

Умер звездный актер ''Топ Ган'', получивший премию ''Эмми'': чем он еще был известен. Фото

Томас Рой Скерритт. 2022 год. Источник: Facebook / Tom Skerritt

Среди его фильмографии также стоит упомянуть популярные фильмы "Стальные магнолии" (Steel Magnolias), "Там, где течет река" (A River Runs Through It), "Третий лишний" (Ted), сериалы "Полевой госпиталь" (M*A*S*H), "Будьте здоровы" (Cheers).

Он получил восемь престижных наград и еще 12 раз претендовал на их получение. В частности, Скерритт выиграл "Эмми" в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" за роль шерифа Джимми Брока в телешоу "Застава фехтовальщиков".

Умер звездный актер ''Топ Ган'', получивший премию ''Эмми'': чем он еще был известен. Фото

Томас Рой Скерритт. 2021 год. Источник: Facebook / Tom Skerritt

Как писал OBOZ.UA, 12 октября в США в возрасте 34 лет умер американский актер Ри Джей Митт, известный по роли Уолтера Уайта-младшего в сериале "Во все тяжкие". По данным правоохранителей, причиной трагедии стало самоубийство.

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