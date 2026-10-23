Умер звездный актер ''Топ Ган'', получивший премию ''Эмми'': чем он еще был известен. Фото

В США на 94-м году жизни скончался Томас Рой Скерритт, актерская карьера которого длилась более шести десятилетий. Больше всего он известен по ролям в телесериале "Застава фехтовальщиков" (Picket Fences), "Чужой" (Alien) и "Лучший стрелок" (Top Gun).

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Скерритта не стало в среду, 21 октября. Об этом пишет The Hollywood Reporter, ссылаясь на заявление его семьи. Близкие заявили, что жизнь 93-летнего актера оборвалась по естественным причинам.

"Мы разбиты горем из-за его утраты. Хотя мир знал Тома благодаря его замечательной актерской карьере, мы знали его за его чувство юмора, любознательность, мудрость, щедрость и любовь, которую он принес в нашу жизнь. Он глубоко заботился о воображении, творчестве, рассказывании историй, служении, ветеранах и природе, помогал другим найти собственный голос и поделиться им", – говорится в заявлении семьи.

У Скерритта осталось пятеро детей (Энди, Эрин, Мэтт, Коллин и Эмико), пятеро внуков (Сара, Мэддисон, Санни, Луиза и Джорджия) и двое правнуков (Мэриголд и Рави).

Вдовой осталась 56-летняя Джули Токашики, третья жена Томаса Скерритта. Они поженились в 1998-м, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте.

Карьера Тома Скерритта

На сайте IMDb есть информация о 176 актерских работах Скерритта. Последний фильм с его участием – "Сломленный" (Broke) – вышел в 2025 году.

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Скерритт родился 25 августа 1933-го в Детройте (Мичиган, США). После окончания средней школы он поступил на службу в ВВС, надеясь увидеть мир, но большую часть службы провел в Остине. Затем Скерритт вернулся в родной город, чтобы изучать английский язык в Университете штата Уэйн.

Решив развиваться как писатель или режиссер, Скерритт перевелся в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где также занимался актерским мастерством и пытался преодолеть свою застенчивость. Тогда он даже не мечтал, что сможет зарабатывать этим на жизнь.

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"Меня случайно наняли актером для небольшого малобюджетного фильма, и я подумал: "Эй, это отличный способ научиться быть режиссером, стать участником реального процесса создания фильма", – рассказывал он Film Comment в 2016 году.

Скерритт объяснил, что тогда не верил в свои актерские способности. "Вы же знаете, нельзя стать режиссером, просто учась в университете. Практические знания, которые можно получить, находясь на съемочной площадке, наблюдая за тем, как люди разговаривают, как они подходят к бизнесу, – это было преимущество, которое я видел в этом", – отмечал он.

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Этим малобюджетным фильмом была "Охота на войне" (War Hunt). Картина вышла в 1962-м. С тех пор Скерритт продолжал сниматься.

Среди его фильмографии также стоит упомянуть популярные фильмы "Стальные магнолии" (Steel Magnolias), "Там, где течет река" (A River Runs Through It), "Третий лишний" (Ted), сериалы "Полевой госпиталь" (M*A*S*H), "Будьте здоровы" (Cheers).

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Он получил восемь престижных наград и еще 12 раз претендовал на их получение. В частности, Скерритт выиграл "Эмми" в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" за роль шерифа Джимми Брока в телешоу "Застава фехтовальщиков".

Как писал OBOZ.UA, 12 октября в США в возрасте 34 лет умер американский актер Ри Джей Митт, известный по роли Уолтера Уайта-младшего в сериале "Во все тяжкие". По данным правоохранителей, причиной трагедии стало самоубийство.