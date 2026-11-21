В Италии умер выдающийся ювелир и дизайнер драгоценных украшений, внук основателя бренда Bulgari Паоло Булгари. Он ушел из жизни в возрасте 89 лет в Риме 21 ноября 2026 года. Именно Паоло Булгари превратил ювелирный магазин, основанный еще в 1884 году его дедом Сотирио Булгари, в один из самых известных мировых брендов роскоши.

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О смерти Паоло Булгари сообщила его семья. Свои соболезнования также выразил Бернар Арно, глава группы LVMH, в состав которой входит бренд Bvlgari.

"На протяжении всей своей жизни он был ключевым архитектором успеха бренда, одновременно отстаивая и воплощая итальянский дух и глубокое римское наследие наших исключительных ювелирных изделий", – сказал Бернар Арно.

Паоло Булгари вместе с братьями Джанни и Николой руководил компанией, основанной их дедом. Среди клиентов его ювелирного дома были Элизабет Тейлор, Ричард Бертон, Ингрид Бергман, Мэрилин Монро и многие другие мировые звезды.

Ювелирный дом Bvlgari

Можно считать, что ювелирный дом родился в Риме в 1884 году, когда греческий серебряных дел мастер Сотирио Булгари открыл свою первую лавку на Виа Систина, в историческом центре города. Сотирио приехал в Италию из ремесленных мастерских Парамитии в Греции.

В 1895-1897 годах Сотирио открыл еще несколько магазинов, в том числе в Сан-Ремо, Неаполе, Белладжо, Сорренто, Санкт-Морице и Люцерне.

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Но считается, что настоящий успех пришел к сети магазинов лишь в 1905 году, с открытием магазина украшений на виа Кондотти в Риме с вывеской S. Bulgari, Old Curiosity Shop (С. Булгари, Лавка древностей, – OBOZ.UA). Вскоре это заведение стало обязательным пунктом для всех, в том числе довольно известных людей, кто хотел приобрести изысканное украшение.

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Паоло Булгари

Паоло был третьим ребенком Джорджо Булгари. Вместе с братьями Джанни и Николой он возглавлял компанию деда и помог сделать ее одним из самых престижных итальянских брендов роскоши. Под его руководством дом "прославился стилем, вдохновленным классикой и архитектурой Рима", говорят специалисты.

Ювелирный магазин Bvlgari на виа Кондотти буквально годами посещали не только упомянутые выше звезды мирового кино, но и другие знаменитости, даже члены королевских семей.

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Паоло Булгари считался знатоком драгоценных камней. Он мог оценить камень на глаз и сразу, без обычных для этого процедур, назвать его достоинства и недостатки.

Но ювелир был известен не только в своей отрасли. Именно Паоло Булгари основал в Риме фонд, который существует и сейчас и уделяет особое внимание "проблемам образования". Также фонд занимается обновлением городских окраин итальянской столицы. Так, именно это благотворительное учреждение финансировало реконструкцию главной площади квартала Тор-Белла-Монака.

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