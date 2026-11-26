Бывший гитарист британской группы Duran Duran Энди Тейлор ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком предстательной железы. Ему было 65 лет.

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Энди ушел из жизни дома, в окружении семьи, в понедельник, 23 ноября. Об этом сообщили на сайте Duran Duran.

В Duran Duran отметили, что Энди был с ними с самого начала истории группы.

"С того момента, как он приехал в Бирмингем с Северо-Востока с гитарой и непоколебимой верой в то, кем мы можем стать, он привнес в нашу музыку незабываемую энергию и уверенность. Его игра стала движущей силой песен, которые пронесли нас по всему миру, а его сдержанный юмор, с которым мог сравниться лишь его совершенно несентиментальный, практичный взгляд на жизнь, удерживал нас на земле и придавал группе особое очарование на протяжении тех необычайных лет, что последовали за этим", – говорится в заявлении.

Рак предстательной железы четвертой стадии у Тейлора диагностировали в 2018 году. Он публично рассказал о своей болезни в 2022 году, потому что не смог присутствовать на церемонии введения Duran Duran в Зал славы рок-н-ролла.

"Было здорово снова заниматься музыкой вместе с ним, когда в начале 2000-х годов первоначальный состав из пяти участников вновь объединился, и то время, проведенное вместе – как на сцене, так и в студии, – имело огромное значение для всех нас. Когда в 2022 году нас включили в Зал славы рок-н-ролла, Энди чувствовал себя слишком плохо, чтобы присоединиться к нам, но его слова в тот вечер напомнили всем о его силе и тех связях, которые нас объединяли", – написали участники Duran Duran.

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Они отметили, что Энди отнесся к своей болезни с необычайным мужеством и достоинством.

Duran Duran – английская поп-рок-группа, созданная в Бирмингеме в 1978 году. В стилистическом плане творчество группы связывают с направлениями "новой волны" и электропопа.

Duran Duran вместе с Depeche Mode стали главными символами "второго британского вторжения" в США и сформировали облик поп- и электронной музыки 1980-х годов, хотя у каждой из групп была своя ниша.

Главные истории дня

Энди Тейлор присоединился к Duran Duran в 1980 году в качестве гитариста оригинального состава. Он участвовал в создании известных композиций, в частности Hungry Like the Wolf, The Reflex и Rio. Он покинул группу во второй половине 1980-х годов, вернулся в 2001 году для воссоединения оригинального состава и окончательно ушел в 2006 году.

Тейлор также был участником супергруппы The Power Station вместе с Джоном Тейлором, Робертом Палмером и Тони Томпсоном, а также выпускал сольные работы, в том числе Thunder и Dangerous.

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