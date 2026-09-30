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Монике Беллуччи – 62: самые откровенные фото "итальянской богини", когда она еще не боялась раздеваться перед камерой

Анастасия Какун
Анастасия Какун
Time to read2 мин
icon 2,8 т.
Монике Беллуччи – 62: самые откровенные фото "итальянской богини", когда она еще не боялась раздеваться перед камерой
Монике Беллуччи исполнилось 62 года

30 сентября легендарной актрисе и модели Монике Беллуччи исполнилось 62 года. "Итальянская богиня" до сих пор остается для многих женщин во всем мире эталоном красоты и элегантности, ведь при каждом выходе в свет она привлекает к себе множество восхищенных взглядов. Однако с годами звезда кардинально пересмотрела свой стиль – сейчас она отдает предпочтение в основном изысканным и сдержанным образам, тогда как раньше важной частью ее имиджа была откровенность.

В начале карьеры Моника Беллуччи не стеснялась раздеваться перед камерами фотографов до нижнего белья или вообще позировала совершенно без одежды. OBOZ.UA покажет самые откровенные фото кинодивы.

Монике Беллуччи – 62: самые откровенные фото ''итальянской богини'', когда она еще не боялась раздеваться перед камерой

Зірка нерідко позувала в білизні

Первые шаги в модельном бизнесе Моника Беллуччи сделала уже в 13 лет, а вот профессионально развиваться в этой сфере начала после достижения совершеннолетия. Она всегда чувствовала себя уверенно перед камерами, поэтому не видела проблемы в том, чтобы продемонстрировать свои пышные формы.

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Монике Беллуччи – 62: самые откровенные фото ''итальянской богини'', когда она еще не боялась раздеваться перед камерой

Моніка Беллуччі почала професійно займатися моделінгом у 18 років

Ярким подтверждением этого является фотосессия знаменитости в 1996 году. Беллуччи предстала перед камерой полностью обнаженной, прикрыв интимные места подушкой.

Монике Беллуччи – 62: самые откровенные фото ''итальянской богини'', когда она еще не боялась раздеваться перед камерой

Акторка раніше не боялася оголюватися перед камерою

Не менее откровенной в свое время актриса была и в своих кинопроектах. Уже через полтора месяца после рождения первой дочери Девы Кассель она согласилась на роль в фильме "Жаркое лето", где было немало эротических сцен. Что интересно, тогда звезда назвала это решение "актом щедрости".

Монике Беллуччи – 62: самые откровенные фото ''итальянской богини'', когда она еще не боялась раздеваться перед камерой

Раніше зірка брала участь у відвертих зйомках

Но с годами подход Моники Беллуччи к демонстрации своего тела публике стал другим. Актриса решила оставить в прошлом участие в провокационных фильмах и фотосессиях из-за изменения жизненных приоритетов. Для нее стала гораздо важнее роль матери двух дочерей – Деви и Леони.

Монике Беллуччи – 62: самые откровенные фото ''итальянской богини'', когда она еще не боялась раздеваться перед камерой

Акторка не соромилася показати вражаючу фігуру

Ранее OBOZ.UA показал, как с годами менялась Мадонна, которой приписывают многочисленные пластические операции, и как она выглядит без фильтров

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