Заслуженная артистка Украины Камалия поделилась, что начала получать угрозы от своего бывшего бойфренда Михаила Стефанишина после того, как публично рассказала о физическом насилии с его стороны. По словам исполнительницы, экс-бойфренд-тиран пытается закрыть ей рот через посторонних лиц, более того, даже подсылал "крота" в ее творческую команду.

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Камалия уверяет, что подставной сотрудник хотел собрать на нее компромат, чтобы использовать для дальнейшего шантажа. Соответствующее заявление знаменитость сделала в комментарии для проекта "Наедине с Гламуром".

"Конечно, реакция была. Он (Михаил Стефанишин. – Ред.) звонил вторым-третьим лицам и передавал через них, чтобы я заткнула свою пасть, иначе мне будет плохо. Да, угрожает", – рассказала певица.

Камалия отметила, что обращалась с этой проблемой в полицию, но ей совсем не помогли. По словам артистки, правоохранители даже оперативно не отреагировали на ситуацию, когда мужчина, которого подослал Стефанишин, якобы попытался ее отравить.

"Я обращалась в полицию, они ничего не делают. У меня даже есть заявление о том, как меня пытались отравить. Он же отправлял третьих лиц в мою команду. Был мужчина, который якобы хотел работать. Потом он приготовил мне чай, и мне стало очень плохо. Полиция приехала через сутки. Если что-то было в крови, его могло бы уже и не остаться. Но я позвонила своему врачу, описала симптомы. Мне сказали, что это похоже на клофелин (лекарственное средство для снижения артериального давления. – Ред.)", – поделилась звезда.

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Проблем Камалии добавили и угрозы со стороны новой избранницы Михаила Стефанишина – Светланы Голинской, с которой артистка когда-то дружила. По словам певицы, бывшая подруга шантажировала ее "сливом" обнаженных фото. Однако сама Камалия сомневается, что Голинская воплотит такие угрозы в жизнь, мол, у нее вряд ли есть интимные фото певицы.

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"Откуда они у них? Может, когда я переодевалась, установили какую-то камеру. Я не знаю. Я думаю, что это был блеф. У них не было компромата, поэтому они подослали человека. А я, когда переодеваюсь, всех выгоняю. Вот он поехал с нами один раз, второй, третий, и мои начали замечать, что он все снимает", – отметила артистка.

По словам Камалии, после всего пережитого она начала бояться вступать в новые отношения.

Что певица рассказала о бывшем тиране

В сенсационном интервью Маричке Довбенко знаменитость раскрыла, что познакомилась с Михаилом Стефанишиным, который ранее был мужем подозреваемой в незаконном обогащении на более чем 13,9 млн грн госслужащей Ольги Стефанишиной, в период развода с Захуром. Сначала Камалии казалось, что она нашла "своего" человека, однако эта сказка начала рушиться через полгода отношений. По словам артистки, тогда Стефанишин впервые поднял на нее руку, потому что приревновал к Захуру.

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Одно из следующих избиений обернулось для певицы серьезными последствиями. У звезды лопнула барабанная перепонка, так что даже понадобилась операция. Физическое насилие со стороны тогдашнего партнера Камалия скрывала, пока в сеть не "просочились" ее фото с большим синяком под глазом, разбитой губой и следами крови на шее.

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Однако даже тогда певица не решилась раскрыть правду из-за давления со стороны Стефанишина: "Он требовал, давил на меня, чтобы я как-то его оправдала. Потому что ему стыдно людям в глаза смотреть, ему вести большой бизнес, а все его спрашивают: "Правда ли, что ты избил Камалию?". Мне пришлось выдумывать".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Захур отреагировал на заявление Камалии о неофициальном браке и упрекнул певицу из-за "выдуманной" ссоры с его дочерью.