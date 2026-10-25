''Хочется засматриваться и заслушиваться'': CHEEV очаровал украинцев клипом на песню ''То не любов''

23 октября певец и автор песен CHEEV представляет новый сингл "То не любов" – историю о любви, которая выходит за рамки привычных представлений и заставляет усомниться даже в собственном понимании чувств.

Видео дня

В новой композиции артист рассказывает о состоянии, когда влюбленность настолько сильна, что обычного слова "любовь" кажется недостаточно.

Одна из идей трека заключается в том, что любовь тоже является искусством. В тексте CHEEV проводит параллели между чувствами и различными художественными образами: влюбленные сравнивают себя с произведением, достойным Лувра, находят гармонию друг в друге и словно живут в эпоху романтизма посреди современного декаданса.

Особую роль в песне играет игра с ожиданиями слушателя. На протяжении песни певец настойчиво повторяет "То не любов", однако в финале эта фраза меняется на "То все любов", раскрывая главную идею релиза – иногда чувства кажутся настолько масштабными, что их трудно назвать просто любовью, ведь это нечто более глубокое.

"Это не любовь" – не об отсутствии любви, а, наоборот, о ее избытке и о моменте, когда осознаешь, что чувствуешь гораздо больше, чем когда-либо прежде.

"Чтобы понять смысл этой песни, нужно дослушать ее до конца, ведь "Это не любовь" – на самом деле даже глубже, чем любовь", – рассказывает CHEEV.

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Вместе с песней артист представляет клип, который заметно отличается от его предыдущих видеоработ. Одним из главных сюрпризов становится танец в исполнении самого CHEEV.

"Эта работа действительно отличается от моих предыдущих клипов, и да, я там впервые даже танцую", – делится артист.

А услышать "Это не любовь" вживую можно уже во время осеннего тура артиста, который проходит прямо сейчас.

Главные истории дня

Новый сингл CHEEV "То не любов" уже доступен на всех музыкальных платформах, а клип можно посмотреть на YouTube.

Его уже посмотрели более 80 тысяч пользователей. Они оставили восторженные отзывы о песне и самом клипе.