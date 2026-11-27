Около полутора лет назад французского актера Жерара Депардье, который получил российский паспорт, признали виновным в сексуальном насилии, а теперь он обязан вновь ответить перед законом. Артист предстанет перед уголовным судом по обвинению в изнасиловании своей коллеги по цеху Шарлотты Арну.

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Об этом сообщает The Guardian. Отмечается, что скандальный актер пытался избежать рассмотрения дела, однако апелляционный суд отклонил соответствующую жалобу.

Шарлотта Арну утверждает, что в августе 2018 года Жерар Депардье дважды изнасиловал ее в своем доме в Париже (Франция). Тогда актриса пришла в особняк гражданина РФ, чтобы в неформальной обстановке отрепетировать театральный спектакль, однако он якобы совершил в отношении нее противоправные действия.

Депардье будут судить по обвинению в предполагаемом изнасиловании Арну 7 августа 2018 года, тогда как аналогичное обвинение, которое касалось второго случая 13 августа, было отклонено. Он отрицает свою причастность к совершению преступлений. Однако, если актера все же признают виновным, ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

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Отметим, что эта новость появилась чуть больше чем за неделю после того, как Жерар Депардье отозвал апелляцию на приговор по делу о сексуальном насилии. В мае 2025 года его признали виновным в домогательствах к двум женщинам: художнице-постановщице Амели и ассистентке режиссера фильма, которая решила не раскрывать свое имя. Актера приговорили к 18 месяцам условного лишения свободы и он официально согласился с этим.

"Суд вынес решение. Меня признали виновным. Я это слышу и принимаю этот приговор", – сказал артист.

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Ранее OBOZ.UA рассказал, что бывшего мужа-актера Кэти Перри приговорили к более чем 10 годам заключения после того, как признали виновным по делу об изнасиловании и сексуальном насилии.