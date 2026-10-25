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"Фиолет" сняли клип на песню "Женщина" с "Холостячкой" Антониной Хижняк. Видео

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read2 мин
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"Фиолет" сняли клип на песню "Женщина" с "Холостячкой" Антониной Хижняк. Видео
Клип посвящен украинским женщинам. Источник: Колаж OBOZ.UA

Группа Фиолет представила клип на новую песню "Женщина" – историю о силе украинских женщин, связи с родным городом и возвращении домой. Главную роль в видео исполнила известная актриса и главная героиня нового сезона популярного телевизионного проекта "Холостячка" Антонина Хижняк.

''Фиолет'' сняли клип на песню ''Женщина'' с ''Холостячкой'' Антониной Хижняк. Видео

Антонина Хижняк

"Песня "Жінка" была написана как посвящение моей жене, которая по совместительству директор нашей группы. В ней, где-то в строках, а в основном между ними, много моего восхищения стойкостью и вдохновенностью Кати, опытом ее материнства, преданностью нашему общему делу… Чем-то, о чем не всегда будешь говорить публично. Клип мы с командой решили посвятить украинским женщинам. Тем, кто воюет, и тем, кто ждет мужей с войны вместе с детьми, взвалив на себя быт. Тем, кто волонтерит, тем, кто учит и лечит", – рассказал о релизе Колос.

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В центре сюжета клипа – украинская военнослужащая, которая приезжает в Харьков, чтобы провести особенный для нее день вместе с родным городом. Это история о женщине, которая, несмотря на войну, испытания и расстояние, сохраняет связь с местом, где ее корни, воспоминания и ощущение дома.

Образ главной героини воплотила Антонина Хижняк, одна из самых известных украинских актрис и та, за чье сердце будут бороться мужчины в последнем сезоне телешоу "Холостячка". Несмотря на плотный рабочий график, она согласилась присоединиться к проекту.

"Сергей скинул песню и предложил главную роль в клипе. Несмотря на бешеную занятость, я согласилась. И где-то между сменами мы выкроили день и рванули в Харьков. С ночными эвакуациями с поезда, отсутствием GPS-навигации в Харькове и постоянными тревогами. Это оказалось очень интересным и веселым приключением, которое познакомило меня с замечательными людьми", – делится Антонина Хижняк.

Режиссером клипа стала Христина Браславская, которая уже не впервые сотрудничает с группой Фиолет. Их предыдущей совместной работой стал клип "Питарды". "Женщина" продолжает творческое сотрудничество команды.

''Фиолет'' сняли клип на песню ''Женщина'' с ''Холостячкой'' Антониной Хижняк. Видео

Режиссером клипа стала Христина Браславская

Для Антонины Хижняк это уже третье участие в видеоработах группы Фиолет. Помимо творческого сотрудничества, актриса также присоединяется к поддержке украинских военных: она открыла сбор в поддержку 46-й отдельной аэромобильной бригады, где служит фронтмен группы Сергей Мартынюк.

''Фиолет'' сняли клип на песню ''Женщина'' с ''Холостячкой'' Антониной Хижняк. Видео

Для Антонины Хижняк это уже третье участие в видеоработах группы Фиолет.

Смотрите клип "Жінка" на официальном YouTube-канале группы Фиолет.

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