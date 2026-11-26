Зак Гикерсон, брат бывшего бойфренда американской актрисы Хайден Панеттьери Брайана Гикерсона, публично отверг обвинения матери знаменитости Лесли Фогель, которая считает его семью причастной к смерти дочери. Мужчина настаивает: актриса умерла в результате трагического несчастного случая, а его рассказ о последних минутах ее жизни не менялся с первого допроса в полиции.

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Об этом пишет TMZ. Зак Гикерсон озвучил свою позицию после того, как Фогель заявила, что не сомневается в ответственности Брайана за гибель Хайден. Более того, женщина предположила, что его брат также чувствует свою вину.

"Это опасно близкие к незаконным слова. Правда есть правда. Мои слова не изменились. История, которую я рассказал вам, полиции, следователям, – вот что произошло. Нам не нужно было придумывать историю… И я не знаю, почему кто-то вообще мог подумать, что мы хотим это сделать", – отреагировал мужчина на обвинения матери актрисы.

Он также подчеркнул, что Хейден была не просто знакомой их семьи, а близкой подругой. По словам мужчины, комментарии матери актрисы были для него "невероятно неприятными", однако он понимает, что женщина переживает потерю дочери.

"Я понимаю, что она сердится. Она мама, которая переживает горе. Я отдаю ей должное. Все переживают горе по-разному", – добавил Зак.

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Зак Гикерсон рассказал и о том, что происходило в день трагедии. По его словам, 16 августа он приехал в арендованное актрисой жилье в Гринвилле, где остановились Хейден и Брайан. Сначала она сидела, скрестив ноги и наклонившись вперед, и это не показалось ему необычным. Мужчина забеспокоился, только когда сел рядом, а она никак не отреагировала.

Когда Брайан Гикерсон поднял Панеттьери, Зак увидел, что ее лицо стало фиолетовым. Он позвонил в службу спасения, а братья начали оказывать актрисе помощь. Тогда Брайан использовал препарат, который применяют при передозировке опиоидами, после чего они вместе проводили сердечно-легочную реанимацию до прибытия медиков.

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Напомним, мать Хейден придерживается совершенно иной позиции относительно обстоятельств смерти дочери. Лесли Фогель рассказала, что считает Брайана ответственным за трагедию. Среди доводов она привела и то, что нашла немало рецептурных препаратов, на упаковках которых было указано имя бывшего бойфренда актрисы.

Женщина также напомнила об истории насилия в отношениях пары. В 2020 году Панеттьери получила охранный ордер против Гикерсона, обвинив его в физическом насилии. В документах актриса описывала случаи избиения, толчков, плевков в лицо и других проявлений агрессии. Однако никаких обвинений против мужчины в связи со смертью звезды не выдвигали.

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Что известно о смерти Хейден Панеттьери

Актриса умерла 16 августа 2026 года в возрасте 36 лет в Южной Каролине. Как установил судмедэксперт, причиной смерти стало токсическое воздействие нескольких веществ, в том числе фентанила, 4-ANPP, алпразолама, метокарбамола и кветиапина. Смерть классифицировали как случайную передозировку.

В тот день Панеттьери нашли без сознания Брайан Хикерсон и его брат. Несмотря на подозрения матери актрисы, правоохранители не обнаружили доказательств насильственной смерти. В то же время к расследованию привлекали Управление по борьбе с наркотиками США (DEA), которое, по сообщениям американских СМИ, также интересовалось обстоятельствами трагедии.

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Напомним, Панеттьери была помолвлена с украинским боксером Владимиром Кличко. В 2014 году у них родилась дочь Кая, однако впоследствии пара рассталась. Последние годы жизни актрисы сопровождались проблемами со здоровьем, зависимостью и непростыми личными отношениями. В мае 2026 года она также рассказала в своих мемуарах "Это я: Расплата" об отчуждении от матери и призналась, что все еще надеялась когда-нибудь восстановить с ней связь.

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