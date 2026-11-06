Было четыре случая: британского комика признали виновным в изнасиловании и сексуальном насилии

Британского комика и телеведущего Рассела Бренда признали виновным в изнасиловании и трех эпизодах сексуального насилия. Вердикт огласили в Королевском суде Саутуарка в Лондоне. Речь идет о преступлениях, которые, по версии обвинения, произошли в течение десяти лет – начиная с 1999-го.

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Об этом сообщает Daily Express. Всего 51-летнему Бренду предъявили обвинения в семи преступлениях в отношении шести женщин. По четырем пунктам обвинения присяжные признали его виновным, по трем другим – оправдали.

Один из подтвержденных эпизодов касается изнасилования молодой поклонницы, с которой комик познакомился после своего выступления в Hammersmith Apollo в 2009 году.

Три других обвинительных вердикта касались сексуального насилия. В частности, речь идет об эпизодах с сотрудницей MTV в баре лондонского района Сохо в 2004 году, сотрудницей Capital Radio, с которой Бренд встретился в коридоре в 2005-м, и сотрудницей Channel 4, которую он насильно массировал в 2009 году.

По трем другим пунктам обвинения комика оправдали. Присяжные не признали его виновным в изнасиловании сотрудницы MTV с использованием орального секса, попытке затащить другую сотрудницу телеканала в туалет с намерением совершить в отношении нее непристойное насилие в 2001 году, а также изнасиловании женщины, с которой он познакомился на кабаре-шоу во время конференции Лейбористской партии в Борнмуте в 1999 году.

После оглашения вердикта судья Беннатан подчеркнул, что Бренду грозит длительный срок заключения. Комика взяли под стражу, а слушание по назначению наказания должно состояться в понедельник.

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"Вас признали виновным в ряде правонарушений, в том числе в изнасиловании. Следствием этого неизбежно станет значительный срок заключения. Поэтому сейчас я считаю, что должен взять вас под стражу", – заявил судья.

Что заявили обвинение и защита

Во время заключительной речи адвокат Бренда Иэн Винтер обратил внимание на то, что женщины, выдвинувшие обвинения против его подзащитного, якобы не пытались сопротивляться. По его словам, ни одна из них не сопротивлялась, не кричала и даже не пыталась покинуть место происшествия.

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Прокурор Риэль Карми-Джонс, со своей стороны, заявила, что у Бренда было "неудержимое и ненасытное" стремление к сексуальным контактам, а женщины были для него лишь средством достижения цели. Она назвала его безжалостным, расчетливым и манипулятивным и подчеркнула, что обвинение считает комика сексуальным хищником.

В начале судебного процесса Бренд заявил журналистам, что волнуется, но надеется: разбирательство приведет к положительному результату для всех причастных.

Во время судебного разбирательства жена комика Лора Галлачер поддерживала его и дала показания в его защиту. Она охарактеризовала Бренда как "замечательного мужа" и "внимательного отца" их троих детей.

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"Он заботливый и добрый, а наш брак основан на честности и откровенности", заявила она.

Галлачер также заверила присяжных, что мужчина всегда уважал ее личные границы, а интимные отношения между ними происходили только в комфортном для нее темпе.

Незадолго до оглашения вердикта Бренд, стоя у места для подсудимого, обратился к жене со словами: "Лора, я тебя люблю". После оглашения решения она поспешно покинула зал суда.

Кто такой Рассел Бренд

Рассел Бренд стал известен благодаря выступлениям в качестве стендап-комика на британском MTV. Позже он вел программу Celebrity Big Brother's Big Mouth на Channel 4, а также вел собственные радиошоу на BBC.

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Позже Бренд начал карьеру в кино и снялся в ряде голливудских комедий, в частности "Забывая Сару Маршалл" (Forgetting Sarah Marshall) и "Звездный эскорт" (Get Him to the Greek). Также он озвучивал персонажей анимационной франшизы "Гадкий я".

В 2008 году комик оказался в центре громкого скандала из-за своего радиошоу на BBC Radio 2. Вместе с шоуменом Джонатаном Россом он оставил непристойные голосовые сообщения на автоответчике актера Эндрю Сакса. Это вызвало возмущение слушателей, многочисленные жалобы медиарегулятору Ofcom и критику со стороны тогдашнего премьер-министра Великобритании Гордона Брауна. В результате скандала Бренд оставил работу на радио.

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В 2023 году Бренд снова оказался в центре внимания из-за совместного расследования The Sunday Times и документального проекта Dispatches телеканала Channel 4. В нем пять женщин выдвинули против комика обвинения в насилии и домогательствах.

Позже Бренд сосредоточился на подкастах и собственных видеоблогах на YouTube, где начал уделять значительное внимание темам духовности и психологии.

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