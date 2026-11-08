Отца Меган Маркл освободили под залог по делу о детской порнографии и приставили охрану. Фото

Отца герцогини Сассекской Меган Маркл освободили под залог после ареста за хранение порнографических материалов с несовершеннолетними. У дома престарелых во Флориде, где живет Томас Маркл, дежурят охранники.

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Подробности сообщает Page Six. По данным издания, на то, каким в итоге будет наказание для Томаса Маркла, повлияет состояние его здоровья, в частности диагностированная у мужчины деменция.

Отца Меган Маркл освободили под залог

Page Six пишет, что у дома престарелых Maravida в Лейкленде (штат Флорида) постоянно дежурят охранники и патрулируют территорию – с тех пор, как Томаса Маркла освободили под залог после ареста за детскую порнографию.

"На фотографиях, полученных изданием Page Six, частный охранник в черной рубашке и черной кепке стоял на посту на хорошо освещенном крыльце учреждения в пятницу вечером. На другом снимке видно охранника, который ходит по периметру здания в полностью черной одежде, в том числе в футболке с надписью "Охрана" на спине. На другом изображении охранник стоит у входа и осматривает территорию", – говорится в материале.

Издание добавляет, что Томаса-старшего никто не видел с тех пор, как его вернули в учреждение по уходу за больными деменцией, где он сейчас проживает.

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В пятницу ФБР арестовало Маркла за хранение детской порнографии.

После его появления в суде у здания суда заметили большие белые фургоны правоохранителей. Они уехали после предъявления Марклу обвинения и освобождения его под залог. Как предполагает Page Six, именно в одном из этих фургонов подозреваемого привезли в суд, а затем вывезли из него.

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Объявляя решение об освобождении подозреваемого под залог, федеральный судья-магистрат Линдси Гриффин заявила, что Марклу придется пройти экспертизу, которая определит, полностью ли он понимает предъявленные ему обвинения – с учетом диагностированной у него деменции.

Пока подозреваемый возвращается в учреждение по уходу. Ему запрещено контактировать с несовершеннолетними. Маркл также будет находиться под электронным наблюдением.

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"Арест Маркла состоялся после того, как агенты ФБР обыскали два арендованных им складских помещения в районе Лос-Анджелеса. В помещениях они обнаружили материалы, которые, как подозревается, содержат изображения сексуального насилия над детьми", – отмечает издание.

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"В жалобе, полученной изданием Page Six, утверждается, что Маркл появляется на двух изображениях вместе с несовершеннолетней девочкой. Следователи провели обыски в складских помещениях 30 октября и 4 ноября", – говорится в публикации.

До начала 2026 года отец Меган Маркл жил на Филиппинах. Когда у него случился инсульт, приведший к образованию тромба и последующей ампутации левой ноги ниже колена, мужчина вернулся в США.

Совсем недавно, по данным издания Sun, Маркла-старшего перевели в "дом для пациентов с деменцией" после того, как у него диагностировали деменцию.

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На отца Меган Маркл заявил ее брат

Сын Томаса Маркла-старшего, Томас Маркл-младший, обвинил своего отца в хранении материалов с сексуальным насилием над детьми (CSAM) и обратился с заявлением в правоохранительные органы, ФБР и полицию. Он обнаружил среди вещей отца доказательства, слайды и кинопленочные негативы с подозрительными материалами с участием несовершеннолетних.

"Я шокирован, мне больно, и я очень расстроен тем, что мой сын выдвигает против меня эти обвинения", – сказал Томас-старший газете Daily Mail. "Я никогда не смог бы сделать то, в чем меня обвиняют. Это худшее, в чем меня могут обвинить... Это бред. Это просто куча лжи. Это отвратительно. Я понятия не имею, почему Том пытается уничтожить меня этой ложью", – цитирует издание комментарий Маркла-старшего.

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Сама же герцогиня Сассекская в комментарии для Page Six назвала обвинения "тревожными".

"Надеюсь, теперь можно понять, что, несмотря на искажение информации некоторыми СМИ на протяжении многих лет, любое дистанцирование от моего отца и мое решение не позволять ему общаться с нашими детьми были вызваны одной причиной: чтобы защитить их", – сказала она.

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Представитель герцогини и ее мужа, принца Гарри, сообщил в пятницу изданию Page Six, что пара "не комментирует" арест Томаса-старшего ФБР.

Как рассказывал OBOZ.UA 6 ноября, в США задержали 82-летнего Томаса Маркла – отца герцогини Сассекской Меган Маркл. Ему предъявили обвинение по одному пункту – хранение материалов сексуального насилия над детьми. По версии следствия, такие материалы, в частности фотографии, на которых он якобы изображен с несовершеннолетними девушками, хранились в двух арендованных им складских помещениях в Калифорнии.

Об этом сообщило Министерство юстиции США. По данным ведомства, агенты Федерального бюро расследований изъяли около 78 предметов, среди которых фотопленки, слайды и книги; в случае признания вины Марклу грозит до 20 лет заключения.