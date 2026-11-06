Отца Меган Маркл задержали: в деле о педофилии появились новые подробности

В США задержали 82-летнего Томаса Маркла – отца герцогини Сассекской Меган Маркл. Ему предъявили обвинение по одному пункту – хранение материалов сексуального насилия над детьми. По версии следствия, такие материалы, в том числе фотографии, на которых он якобы изображен с несовершеннолетними девушками, хранились в двух арендованных им складских помещениях в Калифорнии.

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Об этом сообщило Министерство юстиции США. По данным ведомства, агенты Федерального бюро расследований изъяли около 78 предметов, среди которых фотопленки, слайды и книги; в случае признания вины Марклу грозит до 20 лет заключения.

Задержание отца Меган Маркл

Томаса Маркла задержали 6 ноября в штате Флорида. Он проживал в учреждении по уходу за пожилыми людьми неподалеку от Тампы, где сейчас живет и проходит реабилитацию после ампутации ноги.

Как пишет The Sun, в учреждение прибыли более десяти агентов в штатском на автомобилях без опознавательных знаков и бригада скорой помощи. Поскольку Томас Маркл передвигается на инвалидной коляске, его доставили к автомобилю медиков. Перед этим на него надели наручники.

Что обнаружило ФБР в складских помещениях

По данным Министерства юстиции США, ФБР провело обыски в двух складских помещениях в районе Лос-Анджелеса, зарегистрированных на имя Маркла. Он арендовал их примерно с 2008 года, а последние платежи за оба помещения были произведены автоматически в октябре 2026-го.

Во время обысков агенты изъяли около 78 предметов: примерно 27 – из первого помещения и еще 51 – из второго. Среди них были фотослайды, негативы пленок и книги, которые, по предварительной оценке следствия, содержали материалы сексуального насилия над детьми.

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В федеральной уголовной жалобе указано, что при анализе негативов следователь обнаружил примерно 18 изображений, подпадающих под определение детской порнографии согласно законодательству.

В документе также описаны три изображения, которые следствие считает доказательствами по делу. На двух из них, по утверждению ФБР, взрослый мужчина находится рядом с обнаженной малолетней девочкой. Свидетель, знавший Маркла с 1970-х годов, опознал его на этом снимке. Следователь также отметил, что на других фотографиях мужчина, вероятно, изображен с детьми на разных стадиях раздевания.

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Отдельное изображение, по версии следствия, могло быть сделано в одном из мотелей на Филиппинах. Правоохранители обратили внимание на логотип гостиничной сети Anahaw Lodge, который увидели на предметах в комнате.

Как началось расследование

Федеральное расследование в США началось после того, как в октябре 2026 года правоохранители получили сообщения от нескольких свидетелей. Один из них дал показания об обнаружении подозрительных материалов среди вещей Маркла на Филиппинах. Другой человек сообщил ФБР, что он арендует складское помещение в Калифорнии, в районе Лос-Анджелеса. Информация от первого свидетеля позже привела агентов ко второму складскому помещению.

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После получения судебных разрешений агенты провели обыски в обоих помещениях.

Подозрительные материалы также обнаружили ранее в доме Маркла на Филиппинах, где он некоторое время жил. По сообщениям СМИ, их нашел его сын Томас Маркл-младший, который обратился к правоохранителям.

В октябре филиппинская полиция начала проверку этих сообщений. Министр внутренних дел страны Джонвик Ремулла заявил, что правоохранители обнаружили в бывшем жилище Маркла материалы сексуального насилия над детьми и ноутбук, который передали на криминалистическую экспертизу. Филиппинская сторона сообщила о намерении координировать действия с иностранными правоохранителями и рассмотреть возможность юридических мер, если собранных доказательств будет достаточно.

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Меган Маркл заявляла, что знала об обвинениях против своего отца с 2018 года

После появления первых сообщений о расследовании Меган Маркл заявила, что глубоко обеспокоена обвинениями в адрес отца. Она также сообщила, что еще в 2018 году в лондонскую полицию и подразделение королевской охраны поступило письмо с тревожными утверждениями о Томасе Маркле. Позже это письмо передали ей и заверили, что информацию проверяют.

Герцогиня Сассекская подчеркнула, что решение не поддерживать связь с отцом и не позволять ему общаться с ее детьми было связано с желанием защитить их. Она выразила надежду, что правоохранители должным образом расследуют дело и позаботятся о безопасности других детей.

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По данным британских СМИ, после появления новых обвинений полиция Лондона начала внутреннюю проверку, чтобы выяснить, как именно в 2018 году обработали информацию из письма и передавали ли ее другим правоохранительным органам.

Томас Маркл отрицал обвинения

До задержания Томас Маркл отвергал обвинения в хранении материалов сексуального насилия над детьми. В интервью британскому изданию Daily Mail он назвал их ложными и заявил, что не мог бы совершить то, в чем его обвиняют.

После задержания представитель Меган Маркл не прокомментировал новые обстоятельства дела.

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Директор ФБР Кэш Патель заявил, что бюро и его партнеры использовали все доступные ресурсы, чтобы обнаружить и изъять материалы, а также задержать подозреваемого. По его словам, правоохранители не должны оставлять безнаказанными тех, кто эксплуатирует детей.

Какое наказание грозит Марклу

Томасу Марклу предъявили одно федеральное обвинение – в хранении детской порнографии в соответствии с законодательством США. В случае обвинительного приговора ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время ФБР продолжает расследование.

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Как сообщал OBOZ.UA:

Ранее журналисты британского таблоида Daily Mail обнаружили около 20 коробок с фотографиями обнаженных девушек, книгами о педофилии и десятками видеокассет в заброшенном складском помещении в Мексике. Его арендовал 82-летний Томас Маркл – отец герцогини Сассекской Меган Маркл.

Находка стала новой деталью скандала, который разгорелся после заявлений сводного брата Меган – Томаса Маркла-младшего. Ранее он сообщил филиппинской полиции, что в вещах отца нашел четыре коробки с материалами сексуального характера, которые могут содержать сотни или даже тысячи изображений сексуального насилия над детьми.