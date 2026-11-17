В России разбился очередной военный самолет, экипаж не выжил: все подробности

В Кемеровской области России разбился военно-транспортный самолет Ан-12. Авиационная катастрофа произошла возле села Ягуново, по предварительным данным, весь экипаж погиб.

Об авиационном происшествии сообщили российские СМИ. Губернатор Кемеровской области подтвердил факт авиакатастрофы.

Где разбился самолет

Авиакатастрофа произошла в районе села Ягуново Кемеровской области. По словам очевидца, самолет вспыхнул в воздухе, после чего резко пошел вниз и взорвался при столкновении с землей.

В сети также опубликовали видео с места происшествия. На кадрах запечатлена вспышка в небе, которая стремительно падает на землю.

Об авиакатастрофе сообщил, в частности, Z-блогер Fighterbomber, который пишет о военной авиации РФ.

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Падение воздушного судна подтвердил губернатор региона Илья Середюк.

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На месте падения работают пожарные, полиция и другие оперативные службы. Обстоятельства катастрофы устанавливают.

Что известно об экипаже

По информации некоторых российских каналов, предварительно, экипаж Ан-12 погиб. В то же время другие сообщают, что на борту могли находиться 13 человек.

Тем временем российские "военкоры" утверждают, что на борту самолета, упавшего под Кемерово, находились 18 человек – шесть членов экипажа и 12 пассажиров. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По информации Telegram-канала Exilenova+, в результате падения российского военно-транспортного самолета погибли 17 человек.

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Вероятная причина катастрофы

По предварительным данным российских СМИ, причиной авиакатастрофы могло стать возгорание одного из двигателей самолета. Утверждается, что двигатель загорелся еще в воздухе, после чего Ан-12 начал резко пикировать носом вниз.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Амурской области России во время выполнения учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Ту-95МС, принадлежавший авиагруппе "Украинка". Восемь членов экипажа погибли, еще одного с ранениями госпитализировали. Среди погибших – два подполковника и два майора.