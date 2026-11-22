В Краснодаре под удар дронов попало управление Росгвардии: поднялся пожар. Фото и видео

В Краснодаре под удар дронов...

В ночь на 22 ноября российский Краснодар подвергся атаке беспилотников. Вероятной целью удара стало здание Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

На месте попадания зафиксировано сильное задымление. Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

Подробности удара

Местные жители начали массово публиковать в сети фото и видео, на которых видно задымление в черте города, а также жаловаться на сильный запах гари.

OSINT-аналитики провели геолокацию снимков и видеозаписей и установили точный адрес вероятного возгорания – ул. Черкасская, 70. В настоящее время по этому адресу базируется Главное управление Росгвардии по Краснодарскому краю. Ранее на этой территории располагалась войсковая часть 3702 (47-я отдельная бригада оперативного назначения).

Реакция властей и работа аэропорта

Во время ночной атаки в городе сработали сирены воздушной тревоги. Кроме того, в аэропорту Краснодара вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В местной мэрии официально отчитались об "отражении атаки БПЛА". При этом информацию о повреждениях на земле и пожаре на объекте Росгвардии российские власти традиционно не комментируют.

Краснодар атаковали БПЛА. Источник: ASTRA

Задымление в Краснодаре. Источник: ASTRA

Краснодар атаковали БПЛА. Источник: ASTRA

Напомним, в Калининградской области России вечером 21 ноября раздались сирены и взрывы. Жители портового города Балтийск, где расположена база Балтийского флота государства-агрессора, видели работу противовоздушной обороны и слышали громкие звуки.

Как писал OBOZ.UA, в Смоленской области России в ночь на 20 ноября украинские ударные беспилотники атаковали химическое предприятие "Дорогобуж". Оно производит аммиак, азотную кислоту и аммиачную селитру. Продукция завода используется в том числе для изготовления взрывчатых веществ.