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Украина нашла волшебный ключик, чтобы победить российскую пропаганду и в Европе, и в США
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Удивительные совпадения!
Пишут, что после украинских ударов по российским дата-центрам "Яндекса" поддержка AfD снизилась на 56%, стало меньше "польских" антиукраинских аккаунтов,и "украинских", подстрекающих против поляков.
Резко упала и онлайн-поддержка MAGA.
Уверена, что и сторонников Ле Пен и Ваначчи резко поубавилось за истекшие 24 часа.
Кажется, Украина смогла то, на что Европа оказалась неспособна – нашла волшебный ключик, чтобы победить российскую пропаганду и в Европе и в США.
Одним махом, как говорится…
Вспоминается Буковский: "Если две крылатые ракеты послать на Лубянку, то уровень международного терроризма сразу упадет процентов на восемьдесят".
А тем временем и старушка Британия спустя десять лет вдруг проснулась и вспомнила: таки да, российское вмешательство в Брексит было.
Премьер Энди Бернем: "Я получил четкий ответ: да, вмешательство было".
Десять лет. Спасибо, что заметили.
Буковский, который заметил все это еще на несколько десятилетий раньше, заплатил за эти наблюдения кибер-местью КГБ, диффамацией и жизнью.
Украина подтверждает эту гипотезу экспериментально прямой наводкой прямо сейчас .
Яндекс.
Найдется все.
И все.
И судный день обязательно настанет.
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